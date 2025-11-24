Cadeia de retalho vendeu acidentalmente iPad Air por 15 euros e quer recuperá-los

Uma grande cadeia de retalho ofereceu modelos de iPad Air de 13 polegadas a portadores de cartões de fidelização por 15 euros, com encomendas online e vendas para recolha em loja processadas e os iPads entregues aos novos proprietários.

iPad Air com uma promoção "incrível"

A empresa demorou 11 dias a perceber que tinha cometido um erro e está agora a pedir aos clientes que compraram os iPads que os devolvam ou paguem quase o preço total por eles.

Infelizmente, para o retalhista, os termos e condições associados à encomenda não excluíam erros de preço.

A Wired relata que o erro foi cometido pelo gigante tecnológico de retalho MediaWorld, em Itália.

A 8 de novembro, surgiu no site da MediaWorld, um retalhista europeu de eletrónica, uma oferta para portadores de cartões de fidelização. O negócio: um iPad Air por 15 euros em vez dos habituais 879 euros. Sem truques, sem condições […] O processo foi simples, mesmo para quem encomendou online […] Na loja, o pagamento de 15 euros foi processado com sucesso e a MediaWorld entregou os iPads como esperado. Onze dias depois, porém, a MediaWorld enviou um simples email, não uma comunicação formal por correio registado, afirmando que o preço publicado era claramente incorreto. A empresa pediu então aos clientes afetados que escolhessem entre duas soluções: ficar com o iPad e pagar a diferença para corresponder ao preço, mas com um desconto de 150 euros; ou devolvê-lo e receber o reembolso dos 15 euros e um voucher de desconto de 20 euros pelo incómodo.

Serão obrigados a devolver?

Os termos e condições não tinham quaisquer cláusulas que excluíssem erros de preço, com a MediaWorld a tentar apoiar-se num princípio mais geral do direito contratual.

A lei italiana diz que uma empresa pode anular um contrato se o erro fosse óbvio. No entanto, um advogado de consumidores citado no artigo disse que existem tantos tipos diferentes de promoções, algumas claramente concebidas para gerar publicidade, que não se pode esperar que os consumidores saibam com certeza que se tratava de um erro e não de uma promoção para um número limitado de vendas.

Além disso, a empresa não emitiu qualquer notificação legal formal, limitando-se a enviar um email aos clientes com as duas opções.

Não se sabe como irá terminar esta história, mas por agora é provavelmente aconselhável que os clientes mantenham os iPads e não respondam ao email.