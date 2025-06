tvOS 26 também tem novidades e uma imagem ainda melhor

A Apple revela hoje todas as novidades que prepara para os seus sistemas operativos. Não quer deixar nenhum de fora e por isso também o tvOS recebe novidades. Este sistema dedicado à Apple TV tem mudanças importantes e que vão ser vistas de imediato. Veja as novidades.

A experiência de utilização do sistema da Apple dedicada à utilização nas televisões é algo importante. Querem oferecer a melhor interface e a melhor experiência de utilização possível, integrando-a com o que as apps oferecem.

Assim, e tal como os restantes sistemas da Apple, também o tvOS 26 traz o novo Liquid Glass design. Além disso, a empresa apostou na criação de convenções de nomenclatura e na atualização para as mais recentes funcionalidades das aplicações integradas.

A nova linguagem de design acrescenta acabamentos elegantes e transparentes a diferentes partes da experiência tvOS. Aqui temos os ícones de aplicações atualizados, novos menus translúcidos e animações que respondem aos cliques e movimentos.

A Apple TV também quer explorar ao máximo os perfis dentro deste sistema. Assim, a nova versão pode ser configurada para abrir um ecrã de seleção de perfil, para que as recomendações no tvOS sejam personalizadas para cada diferente utilizador.

Na app Apple Music, também poderá ligar iPhones para os utilizar como microfones de karaoke, adicionar músicas à sua playlist a partir do seu dispositivo e utilizar o iPhone para reagir com emojis enquanto os seus amigos cantam. Poderá também visualizar versões traduzidas da letra de uma música, tal como na versão da app para iOS.