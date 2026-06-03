App Carteira da Apple receberá duas grandes funcionalidades no iOS 27

O iOS 27 vai ser apresentado oficialmente pela Apple dentro de poucos dias e os rumores continuam a revelar algumas das novidades que poderão chegar aos utilizadores do iPhone. Entre as aplicações que deverão receber melhorias importantes está a Carteira, que poderá ganhar duas funcionalidades muito aguardadas.

Criação de passes personalizados na Carteira

Ao que tudo indica, a Apple está a trabalhar numa nova opção que permitirá criar versões digitais de cartões e passes físicos diretamente na Carteira. Esta novidade poderá ser especialmente útil para utilizadores que ainda dependem de cartões que não oferecem integração oficial com o ecossistema da empresa.

Entre os exemplos mais comuns encontram-se cartões de ginásio, programas de fidelização de supermercados e restaurantes, bem como bilhetes para concertos ou outros eventos. A criação destes passes deverá ser feita através do botão "+" da aplicação, o mesmo utilizado atualmente para adicionar cartões bancários.

Segundo informações divulgadas por várias fontes, a Apple deverá disponibilizar diferentes modelos para a criação destes passes digitais. Haverá uma versão padrão, uma opção dedicada a adesões e memberships, e outra direcionada para eventos.

Além disso, os utilizadores poderão personalizar vários elementos, incluindo o nome do passe, imagens e o estilo visual. O objetivo será facilitar a identificação rápida de cada cartão ou bilhete armazenado na Carteira.

Divisão de despesas diretamente pelo iPhone

Outra das novidades em desenvolvimento deverá focar-se na divisão de contas entre várias pessoas. A funcionalidade permitirá fotografar um talão de compra e atribuir cada produto ou serviço aos respetivos participantes.

Depois de concluída essa distribuição, a aplicação será capaz de calcular automaticamente o valor devido por cada pessoa, incluindo impostos e gratificações quando aplicável. Em seguida, poderão ser gerados pedidos de pagamento para simplificar todo o processo.

Segundo os rumores, esta ferramenta estará associada ao Apple Cash na Carteira, o sistema de pagamentos digitais da Apple disponível em determinados mercados (não em Portugal).

Leia também: