Com o iOS 26.4, a Apple desloca a pesquisa do iCloud para os seus dispositivos de confiança

Com o iOS 26.4, a Apple introduziu uma funcionalidade algo surpreendente. Esta permite ativar um motor de pesquisa no portal iCloud.com a partir de um dispositivo de confiança, como o seu iPhone, que ficará responsável por indexar os seus ficheiros e tratar os seus pedidos.

A Apple introduziu uma nova opção de segurança no iCloud.com. Com o iOS 26.4, as aplicações web do serviço cloud da Apple podem agora apoiar-se nos seus dispositivos para encontrar fotografias e ficheiros diretamente a partir de um navegador.

O seu índice de pesquisa deslocado

Durante muito tempo, o iCloud.com manteve-se um portal bastante limitado. Era impossível lançar uma pesquisa nas suas fotografias ou nos ficheiros do iCloud Drive a partir de um navegador. Ainda assim, a Apple tinha começado a otimizar progressivamente a interface web do serviço.

O correio eletrónico melhorou, a galeria de fotografias passou a incluir organização por ano e permite também editar os metadados EXIF diretamente no iCloud.com. Apesar disso, continuava a ser impossível efetuar uma simples pesquisa.

Com o iOS 26.4, a Apple prossegue estes trabalhos ao adicionar uma opção “Permitir pesquisa” nas definições do iCloud.

O que muda efetivamente? Com o iOS 26.4, quando fizer uma pesquisa no iCloud.com através do navegador: O site não pesquisa diretamente nos servidores da Apple. O pedido é enviado para um dos seus dispositivos de confiança (iPhone, iPad ou Mac). Esse dispositivo faz a pesquisa localmente. Depois envia apenas os resultados para o navegador. Ou seja, é o seu próprio equipamento que faz o trabalho.

A ideia é simples: em vez de indexar os seus dados nos servidores da empresa, a Apple delega essa indexação nos seus dispositivos de confiança, como iPhone, iPad ou Mac.

Na prática, quando inicia uma pesquisa no iCloud.com através de um navegador, o portal envia uma notificação para um dos seus dispositivos ligados, que executa a pesquisa localmente e devolve os resultados.

Para a Apple, trata-se de introduzir uma nova opção de privacidade: a empresa deixa assim de centralizar um índice dos seus conteúdos nos seus servidores.

A pesquisa é feita no seu dispositivo e não na cloud. Na prática, se nenhum dispositivo de confiança estiver disponível ou acessível, a pesquisa é desativada.

Esta funcionalidade recorda a opção de proteção avançada de dados, que permite cifrar a informação e que também envia uma notificação para o dispositivo de confiança para autorizar o acesso aos serviços web.

iOS 26.4 traz mais segurança na pesquisa iCloud via web

No icloud.com, surgem agora campos de pesquisa nas seções Fotografias e iCloud Drive. A primeira tentativa desencadeia um convite para ativar a funcionalidade, seguido de uma notificação no dispositivo de confiança para validar o acesso.

A Apple acrescenta ainda a possibilidade de exportar um ficheiro CSV do histórico de pesquisas dos últimos 28 dias, bem como eliminá-lo diretamente a partir do dispositivo.

Recorde-se que o correio eletrónico, os contactos e os calendários continuam, até à data, sem encriptação ponta a ponta.