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SpaceX passa a Amazon e a empresa de Elon Musk é já das mais valiosas do mundo

· High Tech 6 Comentários

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Autor: Pedro Simões

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  1. Artur says:
    18 de Junho de 2026 às 10:45

    A minha IA diz : : a SpaceX é extraordinária como empresa tecnológica e industrial; mas como ação avaliada acima da Amazon, parece carregada de entusiasmo, escassez de ações e culto de futuro. Pode vir a ser uma das empresas mais importantes do século. Mas também pode estar a descontar hoje lucros que só existirão se quase tudo correr bem: Starship, Starlink, IA, regulação, defesa, concorrência chinesa e execução brutal durante anos. A margem para desilusão é enorme.…..ponham la o vosso dinheiro e se daqui a uns tempos ficarem com nada , nao se queixem ..isto so serviu para o tornar mais rico , segurança do capital , quase zero

    Responder
  2. Filipe says:
    18 de Junho de 2026 às 11:49

    Enquanto ele fatura o pessoal do sofá destila ódio essa é que é essa, já faz décadas sempre a dizer que agora é que é que vai preso por “esquemas”…lol enquanto isso todo o mundo usa cada vez mais as inovações das suas empresas, aliás o projecto Starlink e SpaceX pode fazer com que em pouco tempo as pessoas deixem os operadores tradicionais móveis para se poderem ligar a partir de qualquer ponto do mundo com o seu smartphone… Isto sim deve assustar maior parte dos operadores móveis.

    Responder
  3. Max says:
    18 de Junho de 2026 às 12:05

    Muito volátil … A cotação das ações no fecho e o valor de mercado (= totalidade das ações, cerca de 13,08 mil milhões x cotação)
    – 11/05 (IPO): 135 USD, 1,76 Bi (biliões USD = trillion = bilhões)
    – 12/06 (1º dia em bolsa no mercado secundário): 160,95 USD, 2,11 Bi
    – 16/06: 201,83 USD, 2,64 Bi
    – 17/06 (ontem): 191,82 USD (caiu 5%), 2,52 Bi.
    Esteve de facto com um valor de mercado acima da Amazon, mas ontem fechou abaixo (a Amazon fechou a 2,55 Bi)
    Acho curiosa uma hipótese que começou a circular – de uma fusão entre a SpaceX e a Tesla … para subir o lugar no ranking. Deve ser quando as ações estabilizarem/começarem a cair …

    Responder

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