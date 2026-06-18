SpaceX passa a Amazon e a empresa de Elon Musk é já das mais valiosas do mundo
O desempenho em bolda da SpaceX foi um sucesso estrondoso, representando mesmo um golpe significativo para Jeff Bezos. A empresa aeroespacial de Musk ultrapassou a Amazon e é a quinta mais valiosa do mundo. Ao mesmo tempo, Elon Musk tornou-se o primeiro trilionário do mundo. O recente IPO da SpaceX permitiu aumentar a sua fortuna.
SpaceX já ultrapassou Amazon e está no topo
Elon Musk coroou uma semana perfeita com o IPO da SpaceX no Nasdaq. A bolsa de Nova Iorque, especializada no setor tecnológico, permitiu-lhe alcançar a maior avaliação pública da história. O preço das ações da empresa de Musk aumentou mais de 50%. A empresa de foguetões foi avaliada em aproximadamente 2,78 biliões de dólares, ultrapassando os 2,66 biliões de dólares da Amazon.
A oferta pública inicial (IPO) permitiu à SpaceX angariar 85,7 mil milhões de dólares e tornou Elon Musk o primeiro trilionário do mundo. As ações foram colocadas à venda ao público (incluindo investidores individuais) na passada sexta-feira a 135 dólares cada; agora, o preço subiu para 209 dólares. Contra todas as expectativas, a SpaceX tornou-se uma mina de ouro para Elon Musk.
Imagine what's next. @SpaceX $SPCX pic.twitter.com/q0VC2XClYn
— Nasdaq (@Nasdaq) June 13, 2026
Elon Musk ficou ainda mais rico com a IPO
A empresa aeroespacial começou a ganhar força com a aquisição da startup de programação de IA Cursor por 60 mil milhões de dólares, seguida pela Anysphere, que fabrica o agente de codificação de IA. Nos últimos meses, a IA tornou-se o motor de crescimento da SpaceX. Elon Musk chegou mesmo a afirmar que iria utilizar as suas naves Starship para criar centros de dados de inteligência artificial em órbita, apesar do desafio técnico que isso acarreta.
Apesar da euforia inicial, os analistas mantêm-se cautelosos. O preço das ações da SpaceX pode continuar a subir com o lançamento de novos lotes, mas muitas ações ainda estão retidas, impedindo a sua venda. Os custos continuam a aumentar e o mercado está mais volátil do que nunca. Elon Musk terá de provar que a operação tem sido rentável a longo prazo.
Outros gigantes do Nasdaq, como a Amazon, estão bem estabelecidos no mercado bolsista e até presentes no dia-a-dia de milhares de milhões de pessoas. A SpaceX supera a Amazon em termos de valor de mercado, mas as situações das duas empresas são muito diferentes. A empresa de Bezos registou lucro de 30,3 mil milhões de dólares no primeiro trimestre de 2026, enquanto a de Musk teve prejuízo de 4,3 mil milhões de dólares.
A minha IA diz : : a SpaceX é extraordinária como empresa tecnológica e industrial; mas como ação avaliada acima da Amazon, parece carregada de entusiasmo, escassez de ações e culto de futuro. Pode vir a ser uma das empresas mais importantes do século. Mas também pode estar a descontar hoje lucros que só existirão se quase tudo correr bem: Starship, Starlink, IA, regulação, defesa, concorrência chinesa e execução brutal durante anos. A margem para desilusão é enorme.…..ponham la o vosso dinheiro e se daqui a uns tempos ficarem com nada , nao se queixem ..isto so serviu para o tornar mais rico , segurança do capital , quase zero
Fia-te na IA e não corras, não!
Enquanto ele fatura o pessoal do sofá destila ódio essa é que é essa, já faz décadas sempre a dizer que agora é que é que vai preso por “esquemas”…lol enquanto isso todo o mundo usa cada vez mais as inovações das suas empresas, aliás o projecto Starlink e SpaceX pode fazer com que em pouco tempo as pessoas deixem os operadores tradicionais móveis para se poderem ligar a partir de qualquer ponto do mundo com o seu smartphone… Isto sim deve assustar maior parte dos operadores móveis.
Muito volátil … A cotação das ações no fecho e o valor de mercado (= totalidade das ações, cerca de 13,08 mil milhões x cotação)
– 11/05 (IPO): 135 USD, 1,76 Bi (biliões USD = trillion = bilhões)
– 12/06 (1º dia em bolsa no mercado secundário): 160,95 USD, 2,11 Bi
– 16/06: 201,83 USD, 2,64 Bi
– 17/06 (ontem): 191,82 USD (caiu 5%), 2,52 Bi.
Esteve de facto com um valor de mercado acima da Amazon, mas ontem fechou abaixo (a Amazon fechou a 2,55 Bi)
Acho curiosa uma hipótese que começou a circular – de uma fusão entre a SpaceX e a Tesla … para subir o lugar no ranking. Deve ser quando as ações estabilizarem/começarem a cair …
Mercado accionista é assim mesmo, volátil.
Acima; biliões (PT) = trillion (EUA/UK) = trilhões (BR)