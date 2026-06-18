SpaceX passa a Amazon e a empresa de Elon Musk é já das mais valiosas do mundo

O desempenho em bolda da SpaceX foi um sucesso estrondoso, representando mesmo um golpe significativo para Jeff Bezos. A empresa aeroespacial de Musk ultrapassou a Amazon e é a quinta mais valiosa do mundo. Ao mesmo tempo, Elon Musk tornou-se o primeiro trilionário do mundo. O recente IPO da SpaceX permitiu aumentar a sua fortuna.

SpaceX já ultrapassou Amazon e está no topo

Elon Musk coroou uma semana perfeita com o IPO da SpaceX no Nasdaq. A bolsa de Nova Iorque, especializada no setor tecnológico, permitiu-lhe alcançar a maior avaliação pública da história. O preço das ações da empresa de Musk aumentou mais de 50%. A empresa de foguetões foi avaliada em aproximadamente 2,78 biliões de dólares, ultrapassando os 2,66 biliões de dólares da Amazon.

A oferta pública inicial (IPO) permitiu à SpaceX angariar 85,7 mil milhões de dólares e tornou Elon Musk o primeiro trilionário do mundo. As ações foram colocadas à venda ao público (incluindo investidores individuais) na passada sexta-feira a 135 dólares cada; agora, o preço subiu para 209 dólares. Contra todas as expectativas, a SpaceX tornou-se uma mina de ouro para Elon Musk.

Elon Musk ficou ainda mais rico com a IPO

A empresa aeroespacial começou a ganhar força com a aquisição da startup de programação de IA Cursor por 60 mil milhões de dólares, seguida pela Anysphere, que fabrica o agente de codificação de IA. Nos últimos meses, a IA tornou-se o motor de crescimento da SpaceX. Elon Musk chegou mesmo a afirmar que iria utilizar as suas naves Starship para criar centros de dados de inteligência artificial em órbita, apesar do desafio técnico que isso acarreta.

Apesar da euforia inicial, os analistas mantêm-se cautelosos. O preço das ações da SpaceX pode continuar a subir com o lançamento de novos lotes, mas muitas ações ainda estão retidas, impedindo a sua venda. Os custos continuam a aumentar e o mercado está mais volátil do que nunca. Elon Musk terá de provar que a operação tem sido rentável a longo prazo.

Outros gigantes do Nasdaq, como a Amazon, estão bem estabelecidos no mercado bolsista e até presentes no dia-a-dia de milhares de milhões de pessoas. A SpaceX supera a Amazon em termos de valor de mercado, mas as situações das duas empresas são muito diferentes. A empresa de Bezos registou lucro de 30,3 mil milhões de dólares no primeiro trimestre de 2026, enquanto a de Musk teve prejuízo de 4,3 mil milhões de dólares.