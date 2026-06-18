Trotinete elétrica modificada fugiu à polícia a 104 km/h, mais de quatro vezes o limite legal

Um condutor de uma trotinete elétrica modificada decidiu não parar num controlo de rotina da Polícia Local de Benidorm e acabou envolvido numa perseguição pelo centro da cidade, a velocidades que chegaram aos 104 km/h, mais de quatro vezes acima do limite legal para este tipo de veículos. O episódio terminou com uma colisão contra uma das motos policiais.

O incidente ocorreu durante um dos controlos diários que a Polícia Local de Benidorm, em Espanha, realiza a veículos de mobilidade pessoal, com o objetivo de verificar se os utilizadores circulam nas zonas permitidas e se os veículos cumprem os requisitos técnicos exigidos por lei.

Foi num desses controlos que os agentes detetaram uma trotinete a circular a uma velocidade claramente superior ao normal. Quando tentaram mandar parar o veículo, o condutor optou por fugir.

Uma fuga de dois quilómetros pelo centro da cidade

Segundo a imprensa espanhola, a trotinete percorreu cerca de dois quilómetros por várias ruas do centro urbano antes de ser intercetada, atingindo nesse percurso os tais 104 km/h, valor confirmado posteriormente pelos equipamentos de medição da polícia.

A perseguição decorreu em pleno centro de Benidorm e só terminou quando o veículo chocou contra uma das motos da Polícia Local que tentava intercetá-lo.

Depois de imobilizada, a trotinete foi submetida a uma inspeção técnica que confirmou as suspeitas: tinha sido alterada para superar largamente os 25 km/h definidos por lei como velocidade máxima para este tipo de veículos.

Para piorar a situação do condutor, não possuía seguro de responsabilidade civil nem certificado de homologação, dois documentos obrigatórios para circular legalmente, hoje em dia.

Multas que podem chegar aos 3000 euros

O condutor acabou com múltiplas denúncias em mãos, desde condução perigosa e circulação com um veículo alterado tecnicamente até falta da documentação obrigatória.

Só por circular com uma trotinete modificada, a multa pode chegar aos 500 euros, mas a ausência de seguro faz disparar esse valor, podendo, segundo fontes citadas pela imprensa espanhola, atingir os 3000 euros, dependendo do caso. O veículo terminou apreendido.

Para Quique Tortosa, porta-voz da Polícia Local de Benidorm, os veículos de mobilidade pessoal não são brinquedos, e a sua manipulação ou uso indevido não só é proibido como pode pôr vidas em risco.

Com a popularidade crescente destes veículos, a par da facilidade com que podem ser modificados, este tipo de situações poderá tornar-se cada vez mais comum nas ruas das cidades.

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