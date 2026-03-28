Guerra no Irão não trava Ferraris personalizados rumo ao Médio Oriente

O Irão não permite que o gás ou o petróleo passem pelo Estreito de Ormuz, mas há uma coisa que nunca conseguirá impedir: o novo Ferrari de um xeque árabe. Mesmo com bloqueios marítimos e riscos elevados, milionários do Médio Oriente continuam a receber os seus modelos exclusivos, ainda que por vias mais caras e complexas.

Irão: Estreito de Ormuz bloqueado trava logística global

O ponto crítico desta crise é o Estreito de Ormuz (trunfo do Irão), uma das principais rotas comerciais do mundo. O seu encerramento parcial impediu a passagem de navios cargueiros, incluindo aqueles que transportavam automóveis de luxo para mercados como Dubai, Doha ou Riade.

Centenas de veículos ficaram retidos, incluindo mais de 500 automóveis num único carregamento, alguns dos quais tiveram de ser desviados para portos alternativos enquanto aguardam autorização para seguir viagem.

Perante este cenário, várias marcas suspenderam temporariamente envios ou reduziram operações, enfrentando um verdadeiro bloqueio logístico no segmento premium.

A solução milionária: transporte aéreo

Para clientes comuns, a espera seria inevitável. Mas no topo da pirâmide financeira, a resposta foi diferente: pagar transporte aéreo para os carros. Alguns compradores optaram por enviar os seus Ferraris, Lamborghinis ou Bentleys em aviões de carga, uma solução que pode custar até cinco vezes mais do que o transporte marítimo tradicional.

O custo por quilograma disparou e, em algumas rotas, duplicou devido ao conflito, com taxas adicionais de combustível a agravarem ainda mais a factura final. Ainda assim, para este tipo de cliente, o preço não é um obstáculo. O objetivo é simples: receber o carro sem atrasos.

Ferrari adapta-se sem perder clientes

A Ferrari chegou a suspender parte dos envios, mas rapidamente ajustou a estratégia. Entre rotas alternativas e transporte aéreo, a marca conseguiu manter entregas e evitar cancelamentos.

Segundo responsáveis da empresa, não houve desistências. A explicação está no perfil do cliente: um Ferrari não é uma compra impulsiva, mas sim um sonho planeado ao longo de anos.

Além disso, o Médio Oriente continua a ser um mercado altamente lucrativo. A personalização, muitas vezes responsável por duplicar o preço final do carro, representa uma fatia significativa das receitas da marca.

Luxo resiste mesmo em cenário de guerra no Irão

O caso mostra como o segmento de luxo opera com regras próprias. Enquanto a guerra bloqueia rotas comerciais e encarece a logística global, os clientes mais ricos encontram alternativas imediatas.

Mais do que uma questão de mobilidade, trata-se de exclusividade e estatuto. E, nesse universo, nem mesmo um conflito internacional é suficiente para travar a entrega de um Ferrari feito à medida.