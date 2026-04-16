Apple acelera os planos: iPad Air com ecrã OLED está agora previsto para 2027

A Apple está a intensificar os esforços para integrar a tecnologia OLED na sua linha iPad Air, reduzindo significativamente o tempo de espera dos utilizadores. Segundo dados recentes, a tecnológica de Cupertino poderá surpreender o mercado com este lançamento já na primeira metade de 2027.

Novo iPad Air da Apple poderá chegar já no próximo ano

Segundo o portal Apple Insider, o desenvolvimento desta nova versão está a avançar a um bom ritmo. A produção em massa dos painéis OLED destinados ao iPad Air deverá arrancar no final deste ano ou, no limite, em janeiro de 2027. A Samsung Display será, ao que tudo indica, a principal parceira da Apple nesta transição técnica.

A janela temporal prevista para a revelação deste dispositivo situa-se entre os meses de março e maio de 2027. Esta previsão alinha-se com a estratégia recente da Apple, que apresentou os modelos com processadores M3 e M4 em março de 2025 e 2026, respetivamente.

A grande surpresa reside no facto de a Apple estar a adiantar este lançamento em cerca de um ano civil. Até agora, os rumores mais persistentes apontavam para que a chegada do ecrã OLED ao iPad Air acontecesse apenas em 2028. Se esta informação se confirmar, a marca demonstra uma vontade clara de atualizar a sua oferta de gama média-alta.

Qualidade de imagem e controlo de custos

A transição para o OLED é um tema recorrente no ecossistema Apple. Apesar de o iPad Air ser um equipamento robusto e fiável, as últimas gerações têm sido marcadas por uma evolução conservadora, focada essencialmente na substituição dos processadores da série M.

Embora o sistema iPadOS continue a ser visto por muitos como um entrave ao potencial total do hardware, a introdução de um novo painel poderá revitalizar o interesse pelo modelo.

Para evitar um aumento excessivo no preço final do dispositivo, a Apple planeia utilizar ecrãs com especificações ligeiramente inferiores aos que equipam atualmente o iPad Pro.

Esta abordagem permite oferecer as vantagens do contraste e das cores vibrantes do OLED sem comprometer a acessibilidade financeira que caracteriza esta linha. Paralelamente, espera-se que o iPad mini também receba uma atualização semelhante, possivelmente ainda durante o decorrer de 2026.

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