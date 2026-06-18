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Novo iPhone Air 2 deverá chegar com mais câmaras e melhor autonomia

· Apple 2 Comentários

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Autor: Rui Neto

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  1. MACnista says:
    18 de Junho de 2026 às 11:15

    Só faltou acrescentar… e o preço upa upa!!!!

    Responder
  2. Luis says:
    18 de Junho de 2026 às 13:42

    Chamar isso de iPhone é a comédia… isso é um protótipo que serve para financiar um dobrável de 3000 euros que aí vem … Apple não inova nada copia os outros com 10 anos de atraso e msm assim chula a malta das palas… AI tão prometida ainda n vi nada … de promessas está o céu cheio.. e agora se é q vai sair quando sair só vai dar no iPhone 18 ou sei já nem o 17 nem o meu 16 vão ter todas as funcionalidades. Mas supostamente para o meu 16 já ia ter AÍ.. lolol
    Epah o sistema é fluido gosto de usar mas não tenho palas como o Vitor ou outros fanboys que aqui comentam … Apple já não é Apple sem I seu fundador tanto que muitos dos bons funcionários saíram da empresa..

    Responder

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