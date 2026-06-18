Novo iPhone Air 2 deverá chegar com mais câmaras e melhor autonomia
A Apple está a trabalhar na segunda geração do iPhone Air, um modelo que poderá ser lançado na primavera de 2027. De acordo com informações recentes, a empresa pretende manter o design atual, mas introduzir melhorias em áreas que têm gerado mais críticas entre os utilizadores.
Apple quer reforçar o sistema fotográfico no próximo iPhone Air
Uma das principais novidades poderá surgir na secção fotográfica. Enquanto o iPhone Air atual conta apenas com uma câmara traseira de 48 MP, os protótipos internos do iPhone Air 2 estarão a ser testados com duas câmaras na parte traseira.
A informação indica que a Apple pretende adicionar uma lente ultra grande angular à câmara principal já existente. Para os utilizadores que esperavam a introdução de uma lente teleobjetiva, tudo indica que essa possibilidade não está, para já, nos planos da empresa.
Maior autonomia é outra prioridade
Além da melhoria no sistema fotográfico, a Apple estará também a trabalhar para aumentar a duração da bateria. Ainda não existem detalhes concretos sobre a estratégia que será utilizada para atingir esse objetivo.
Não se sabe se a empresa irá recorrer a uma bateria com maior capacidade ou se apostará sobretudo em ganhos de eficiência energética através de novos componentes e otimizações de software. Tendo em conta o formato compacto da gama Air, aumentar o tamanho da bateria poderá revelar-se um desafio.
Modelo deverá chegar ao mercado na primavera de 2027
De acordo com as informações divulgadas, a ausência de uma segunda câmara tem sido uma das críticas mais frequentes apontadas pelos utilizadores do atual iPhone Air. A chegada de uma lente adicional poderá, por isso, responder diretamente a uma das principais reclamações dos consumidores.
Caso o calendário previsto se confirme, o iPhone Air 2 será apresentado na primavera de 2027 juntamente com o iPhone 18 e o iPhone 18e. Antes disso, no outono de 2026, a Apple deverá lançar o iPhone 18 Pro, o iPhone 18 Pro Max e o aguardado iPhone Fold.
Resta agora saber se estas melhorias serão suficientes para convencer mais utilizadores a apostar na linha Air nos próximos anos.
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Só faltou acrescentar… e o preço upa upa!!!!
Chamar isso de iPhone é a comédia… isso é um protótipo que serve para financiar um dobrável de 3000 euros que aí vem … Apple não inova nada copia os outros com 10 anos de atraso e msm assim chula a malta das palas… AI tão prometida ainda n vi nada … de promessas está o céu cheio.. e agora se é q vai sair quando sair só vai dar no iPhone 18 ou sei já nem o 17 nem o meu 16 vão ter todas as funcionalidades. Mas supostamente para o meu 16 já ia ter AÍ.. lolol
Epah o sistema é fluido gosto de usar mas não tenho palas como o Vitor ou outros fanboys que aqui comentam … Apple já não é Apple sem I seu fundador tanto que muitos dos bons funcionários saíram da empresa..