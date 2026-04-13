Trabalhar com agentes de IA está a levar muitos engenheiros à loucura

A utilização intensiva de agentes de inteligência artificial (IA) está a gerar um fenómeno psicológico preocupante entre os engenheiros de software mais qualificados do mundo. O que era prometido como o auge da produtividade está a transformar-se num quadro clínico de exaustão.

O fenómeno da psicose de IA em Silicon Valley

Andrej Karpathy, uma das mentes por trás da fundação da OpenAI e o criador do conceito de "vibe coding", admitiu recentemente estar a atravessar um estado que classifica como "psicose de IA". O engenheiro revelou, numa entrevista concedida a Sarah Guo, que mantém rotinas de 16 horas diárias a coordenar vastos sistemas de agentes autónomos.

Karpathy confessou sentir uma ansiedade invulgar quando se aproxima o fim do mês e ainda possui recursos computacionais - os chamados tokens - por utilizar, evidenciando uma pressão constante para manter a máquina em funcionamento.

Embora o discurso oficial do setor tecnológico foque nos ganhos de eficiência e no perfil do programador "10x", os resultados práticos nos utilizadores mais ativos revelam um algo mais sombrio. Garry Tan, diretor executivo da Y Combinator, descreveu a sua própria vivência como uma "ciberpsicose".

Este não é um caso isolado, existindo relatos de diretores de tecnologia que, devido à estimulação constante destas ferramentas, precisam de recorrer a medicação prescrita para conseguir interromper o fluxo de pensamento e dormir.

O mecanismo do vício

A inquietação sentida perante a possibilidade de desperdiçar recursos assemelha-se aos padrões comportamentais observados em gamers compulsivos. Esta "assinatura de conduta" mostra como o cérebro humano pode interpretar a escassez digital como uma ameaça real.

Armin Ronacher, outro nome de relevo no desenvolvimento de software, confirmou que a facilidade em construir soluções complexas com agentes cria uma dependência perigosa, onde o descanso é negligenciado em prol de resultados imediatos.

Diferente de um sistema de IA de conversação comum, agentes como o Claude Code trabalham de forma autónoma durante horas, executando e testando código sem interrupção. O papel do programador passou a ser o de um supervisor que deve corrigir e delegar tarefas a um ritmo sobre-humano.

O problema reside no facto de a biologia humana não estar adaptada para monitorizar processos que avançam a tamanha velocidade. Ao contrário das maratonas de programação tradicionais, que ocorriam em momentos pontuais, este novo modelo cria uma ativação cerebral permanente que não se desliga.

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