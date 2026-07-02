Honda está a direcionar baterias de carros elétricos para centros de dados

A construtora japonesa Honda decidiu alterar a sua estratégia de eletrificação e vai agora direcionar a produção de baterias para centros de dados. Esta mudança chega depois do cancelamento de vários planos de veículos elétricos no mercado norte-americano.

A mudança de rumo da Honda

A Honda iniciou recentemente a produção de baterias destinadas a centros de dados. Este passo coloca a marca nipónica numa rota de colisão direta com o crescente mercado de infraestruturas energéticas.

Originalmente, estas células de energia deveriam equipar os futuros veículos elétricos da marca nos Estados Unidos, produzidos numa fábrica em Ohio em parceria com a LG Energy Solution.

Contudo, devido à reestruturação dos planos da empresa, o destino final destes componentes será agora o fornecimento de energia a grandes centros de dados.

O impacto da quebra de procura nos veículos elétricos

Esta alteração deve-se, em grande parte, ao arrefecimento do mercado de automóveis elétricos na América do Norte, influenciado pelo fim de incentivos fiscais que outrora impulsionavam as vendas.

Com a quebra na procura, a Honda optou por cancelar o desenvolvimento de três modelos elétricos planeados para o mercado norte-americano, registando perdas enormes no último ano fiscal.

Apesar destes problemas financeiros, a parceria com a LG Energy Solution manteve-se intacta, permitindo à empresa reorientar a produção para um setor altamente lucrativo e que apresenta uma procura em constante expansão.

O lucrativo negócio do armazenamento de energia

O armazenamento de eletricidade está a registar um crescimento histórico, com um aumento anual superior a 30%. Gigantes do setor, como a Tesla, já retiram margens de lucro extremamente elevadas com as suas soluções de baterias industriais e domésticas.

A Honda procura agora assegurar a sua quota neste segmento, a partir do fornecimento de acumuladores que ajudam a estabilizar as redes elétricas e a otimizar o aproveitamento de fontes renováveis, como a solar e a eólica.

Com esta decisão, a marca demonstra que, embora o caminho nos automóveis elétricos seja incerto, a sua presença na transição energética está mais do que garantida no mercado global.

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