Baterias à prova de fogo e um botão escondido: novas exigências da China para carros elétricos

A partir de 1 de julho de 2026, todos os veículos elétricos vendidos na China terão de cumprir duas novas normas nacionais obrigatórias que prometem mudar a forma como pensamos na segurança das baterias.

O mercado chinês de veículos elétricos não para de crescer. Segundo dados da associação chinesa de fabricantes automóveis, divulgados recentemente, a produção e as vendas voltaram a recuperar, em maio, com 1,554 milhões de unidades produzidas e 1,496 milhões vendidas.

No final de 2025, a frota de elétricos em circulação no país já ultrapassava os 43,97 milhões de veículos.

Com números destes, não é de estranhar que Pequim queira apertar as regras, com duas normas destinadas à segurança dos veículos elétricos e das suas baterias.

Em vigor a partir de 1 de julho, vão obrigar fabricantes e marcas a repensar todo o processo de fabrico dos seus carros.

O que muda nos carros elétricos e nas baterias

Ao nível do veículo, a grande novidade é a obrigatoriedade de um botão físico de corte de energia. Até agora, muitos sistemas dependiam de soluções por software para desligar o circuito de alta tensão em caso de acidente.

A partir de julho, passa a ser exigido um mecanismo físico, acionável com um único gesto, que permite separar imediatamente a bateria do resto do sistema elétrico, uma mudança pensada especialmente para tornar mais rápidas e seguras as operações de resgate após colisões.

No que diz respeito à bateria, entre as principais alterações estão as seguintes:

Segurança térmica : até aqui, bastava que a bateria emitisse um alarme cinco minutos antes de um possível incêndio ou explosão. Agora, a exigência diz que não pode mesmo haver fogo nem explosão, e o fumo libertado não pode colocar em risco os ocupantes.

: até aqui, bastava que a bateria emitisse um alarme cinco minutos antes de um possível incêndio ou explosão. Agora, a exigência diz que não pode mesmo haver fogo nem explosão, e o fumo libertado não pode colocar em risco os ocupantes. Resistência estrutural: passa a existir um novo teste de impacto na parte inferior do veículo, simulando colisões no chassis onde a bateria está instalada.

passa a existir um novo teste de impacto na parte inferior do veículo, simulando colisões no chassis onde a bateria está instalada. Durabilidade: depois de 300 ciclos de carregamento rápido, a bateria tem de continuar a resistir sem arder ou explodir em testes de curto-circuito externo.

Impacto na indústria e nos consumidores

Para especialistas citados pelo jornal estatal Economic Information (via CarNewsChina), estas regras vão acelerar a consolidação do setor, favorecendo as fabricantes que já cumprem critérios de qualidade e penalizando quem competia apenas pelo preço.

O investigador Han Guangshuai, da Universidade de Tongji, acrescenta que as novas normas devem facilitar a avaliação de carros elétricos usados e aliviar as dificuldades associadas aos seguros destes veículos.

Para Wu Kai, cientista-chefe da CATL e académico da Academia Chinesa de Engenharia, quando as normas estiverem totalmente implementadas, a taxa de incêndios espontâneos nos elétricos chineses deverá ficar uma ordem de grandeza abaixo da registada nos veículos a combustão.

Num cenário de mudança regulatória, algumas fabricantes já se anteciparam:

A CATL garante que toda a sua gama de baterias para veículos de passageiros e comerciais já passou os testes da nova norma desde maio de 2025.

garante que toda a sua gama de baterias para veículos de passageiros e comerciais já passou os testes da nova norma desde maio de 2025. A BYD confirma que a segunda geração da sua Blade Battery não só cumpre como supera as novas exigências.

Preço é a grande incógnita das mudanças

A grande incógnita de toda a mudança permanece o preço. Afinal, analistas do setor admitem que estas exigências mais rigorosas podem encarecer as baterias, com possível impacto nos modelos lançados depois de julho.

Ainda assim, o preço final ao consumidor vai depender da forma como cada marca decidir gerir esses custos.

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