ZhuQue-3: China avança na corrida espacial com teste de foguetão reutilizável
A corrida espacial do século XXI ganhou um novo e importante capítulo. A China, através da empresa privada Landspace, realizou com sucesso o primeiro teste de fogo estático do seu foguetão pesado e reutilizável, o ZhuQue-3, sinalizando um passo decisivo nas suas ambições de se tornar uma potência dominante na exploração espacial.
China com resposta direta ao domínio da SpaceX
Nas últimas duas décadas, a China tem vindo a manifestar de forma cada vez mais vincada a sua intenção de liderar a exploração espacial. Apesar de já ter aumentado significativamente a sua capacidade de lançamentos orbitais, sendo pioneira no uso de metano como combustível, o país ainda se encontra a uma distância considerável dos Estados Unidos.
Atualmente, o mercado global de lançamentos é dominado pelos americanos, com cerca de 60% da quota, enquanto a China detém aproximadamente 25%.
Grande parte deste domínio norte-americano deve-se à inovação da SpaceX, que desenvolveu com sucesso foguetões reutilizáveis e de grande capacidade. Para competir eficazmente e cumprir objetivos ambiciosos, como levar astronautas à Lua até 2030, a China reconhece a necessidade de replicar este modelo tecnológico e económico.
O desenvolvimento do ZhuQue-3 pela Landspace é o passo mais concreto nessa direção.
ZhuQue-3: uma autêntica fusão de tecnologias
O novo lançador da China, ZhuQue-3 (ZQ-3), pode ser visto como uma aproximação à tecnologia da SpaceX, combinando elementos da Starship e do Falcon 9. A sua estrutura em aço inoxidável é reminiscente da Starship, enquanto a configuração de múltiplos motores, as grelhas aerodinâmicas de controlo e o sistema de pernas de aterragem são claramente inspirados no Falcon 9.
Alimentado por uma mistura de oxigénio líquido e metano líquido, o ZQ-3 procura replicar o modelo de negócio que tornou a SpaceX tão bem-sucedida: uma redução drástica de custos, que pode chegar aos 90%, e um ciclo de lançamentos acelerado, através da reutilização do primeiro andar do foguetão até 20 vezes.
O ZQ-3 é um lançador de dois andares, concebido para descolagens e aterragens verticais. Com cerca de 66 metros de altura e um diâmetro de 4,5 metros, as suas dimensões são muito semelhantes às do Falcon 9. Contudo, apesar do tamanho, a sua capacidade de carga útil orbital declarada é aproximadamente metade da do seu rival americano.
Os recentes testes, realizados entre 18 e 20 de outubro no Centro de Lançamento de Satélites de Jiuquan, incluíram um ensaio completo de abastecimento e o teste de fogo estático. Estes procedimentos marcam a entrada do ZQ-3 na fase final de preparação para o seu voo inaugural, previsto para o final de 2025.
Embora a data para a sua entrada em serviço ainda não tenha sido anunciada, a empresa Landspace já indicou que a primeira tentativa de aterragem do primeiro andar está planeada para decorrer durante o ano de 2026.
Leia também:
A ideia, da empresa, é a China lançar serviços, concorrentes, de internet, à Kuiper e Starlink. A China tem 5 portos espaciais (só 1 tem sido usado, os outros são para testes ou lançamentos militares), o que lhes permitia lançar 500 missões, anualmente, com 20 satélites, cada.
Mesmo, a SpaceX, 99% das missões, são para a Starlink, que é propriedade da SpaceX.
Ha uns tempos havia o aves agora ha o manuel rocha. Mas sera que esta gente não arranja emprego em vez de andar aqui a dizer parcoices?
Mas depois a starlink, trabalha para a CIA e Pentagono,etc.
A China tem 5 estações,
A Russia tem 7, e também esta a desenvolver o conceito de nave reutilizavel, uma especie de avião, no seguimento do Buran.
A EU quer fazer uma estação nos Açores??
O que é a Kuiper??