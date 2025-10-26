ZhuQue-3: China avança na corrida espacial com teste de foguetão reutilizável

A corrida espacial do século XXI ganhou um novo e importante capítulo. A China, através da empresa privada Landspace, realizou com sucesso o primeiro teste de fogo estático do seu foguetão pesado e reutilizável, o ZhuQue-3, sinalizando um passo decisivo nas suas ambições de se tornar uma potência dominante na exploração espacial.

China com resposta direta ao domínio da SpaceX

Nas últimas duas décadas, a China tem vindo a manifestar de forma cada vez mais vincada a sua intenção de liderar a exploração espacial. Apesar de já ter aumentado significativamente a sua capacidade de lançamentos orbitais, sendo pioneira no uso de metano como combustível, o país ainda se encontra a uma distância considerável dos Estados Unidos.

Atualmente, o mercado global de lançamentos é dominado pelos americanos, com cerca de 60% da quota, enquanto a China detém aproximadamente 25%.

Grande parte deste domínio norte-americano deve-se à inovação da SpaceX, que desenvolveu com sucesso foguetões reutilizáveis e de grande capacidade. Para competir eficazmente e cumprir objetivos ambiciosos, como levar astronautas à Lua até 2030, a China reconhece a necessidade de replicar este modelo tecnológico e económico.

O desenvolvimento do ZhuQue-3 pela Landspace é o passo mais concreto nessa direção.

ZhuQue-3: uma autêntica fusão de tecnologias

O novo lançador da China, ZhuQue-3 (ZQ-3), pode ser visto como uma aproximação à tecnologia da SpaceX, combinando elementos da Starship e do Falcon 9. A sua estrutura em aço inoxidável é reminiscente da Starship, enquanto a configuração de múltiplos motores, as grelhas aerodinâmicas de controlo e o sistema de pernas de aterragem são claramente inspirados no Falcon 9.

Alimentado por uma mistura de oxigénio líquido e metano líquido, o ZQ-3 procura replicar o modelo de negócio que tornou a SpaceX tão bem-sucedida: uma redução drástica de custos, que pode chegar aos 90%, e um ciclo de lançamentos acelerado, através da reutilização do primeiro andar do foguetão até 20 vezes.

O ZQ-3 é um lançador de dois andares, concebido para descolagens e aterragens verticais. Com cerca de 66 metros de altura e um diâmetro de 4,5 metros, as suas dimensões são muito semelhantes às do Falcon 9. Contudo, apesar do tamanho, a sua capacidade de carga útil orbital declarada é aproximadamente metade da do seu rival americano.

Os recentes testes, realizados entre 18 e 20 de outubro no Centro de Lançamento de Satélites de Jiuquan, incluíram um ensaio completo de abastecimento e o teste de fogo estático. Estes procedimentos marcam a entrada do ZQ-3 na fase final de preparação para o seu voo inaugural, previsto para o final de 2025.

Embora a data para a sua entrada em serviço ainda não tenha sido anunciada, a empresa Landspace já indicou que a primeira tentativa de aterragem do primeiro andar está planeada para decorrer durante o ano de 2026.

