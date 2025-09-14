Pplware Classics…
Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.
Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.
Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.
Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!
Neighbor - Ugly Kid Joe
Ugly Kid Joe é uma banda de hard rock de Isla Vista, Califórnia. O nome da banda é uma paródia ao nome da banda Pretty Boy Floyd. O som da banda mistura uma variedade de estilos, incluindo rock, hard rock e heavy metal.
Em Outubro de 1991 lançaram o EP As Ugly as They Wanna Be. A banda ganhou sucesso em 1992 com o single "Everything About You", que atingiu o 3º lugar no UK Singles Chart e estava no Top 100 da Billboard de 1992. No final do ano a música foi utilizada no filme Wayne's World.
Em Setembro de 1992 lançaram America's Least Wanted que continha outra versão de "Everything About You" para além de outros êxitos como "Cat's in the Cradle" (cover de Harry Chapin), "Neighbor" e " Busy Bee", fazendo com que o álbum fosse um sucesso de vendas o que os levou a uma digressão mundial onde passaram pelo Brasil no festival Hollywood Rock em Janeiro de 1994 tocando na mesma noite das bandas Live, Sepultura e Robert Plant. No mesmo ano lançaram o álbum Menace to Sobriety que recebeu muitos elogios da imprensa e dos fãs. A revista de rock Kerrang! classificou-o como candidato a álbum do ano.
Em 1998 foi editado o álbum The Very Best of Ugly Kid Joe: As Ugly as It Gets.
In Wikipedia
Top 50 — Portugal
Descubra também nesta rubrica semanal dedicada à música o que mais tem sido ouvido pelos portugueses no Spotify! Quais lhe agradam mais? Quais faltam neste top?