Pplware Classics…

'74-'75 - The Connells

The Connells é um grupo musical norte-americano de Raleigh, Carolina do Norte. Tocam um estilo de rock melódico, com influências de guitarra e jangle-pop, com letras introspetivas que refletem frequentemente a história ou a cultura do sul dos Estados Unidos.

Embora a banda tenha lançado pouco conteúdo desde 2001, nunca se separaram oficialmente e continuam a atuar ocasionalmente até hoje. Nos Estados Unidos, os Connells tiveram três êxitos no top 10 da tabela Billboard Alternative Songs, mas são mais conhecidos pela sua canção "'74–'75", que alcançou o primeiro lugar nas tabelas da Noruega e da Suécia em 1995, alcançando o top 10 num total de 11 países europeus.

