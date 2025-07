Quanto vai custar o novo Pixel 10 da Google? Surgem informações antes do lançamento

A Google planeia lançar o novo Pixel 10 no próximo mês, e os leaks não param de chegar. Os seus designs e especificações técnicas já foram alvo de várias fugas de informação, mas desta vez o preço é o assunto de maior interesse. E já existem alguns desenvolvimentos interessantes nesta área.

Através do Bluesky, o jornalista Roland Quandt partilhou os supostos preços que o Pixel 10 terá nos mercados europeus. A publicação revela ainda quanto custariam os Pixel Buds 2a, os novos auscultadores que a Google deverá lançar no mesmo evento.

Como se trata de informação não oficial, deve ser encarada com cautela. No entanto, Quandt divulgou vários novos detalhes relacionados com os recém-revelados Samsung Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7, pelo que tem experiência em partilhar informações precisas antes do anúncio oficial.

Um ponto interessante sobre a fuga de informação é que não só menciona os preços iniciais de cada modelo da família Pixel 10, como também inclui os de todas as variantes de armazenamento. Assim, é possível ver com detalhe os preços e as specs que estes novos modelos vão trazer.

Tal como a Quandt divulgou, o Pixel 10 será proposto em versões de 128 GB e 256 GB de armazenamento por 899€ e 999€, respetivamente. Já o Pixel 10 Pro estará disponível em quatro versões: 128 GB (1.099€), 256 GB (1.199€), 512 GB (1.329€) e 1 TB (1.589€).

Pixel 10 128GB 899 Euro 256GB 999 Euro Pixel 10 Pro 128GB 1099 Euro 256GB 1199 Euro 512GB 1329 Euro 1TB 1589 Euro Pixel 10 Pro XL 256GB 1299 Euro 512GB 1429 Euro 1TB 1689 Euro Pixel 10 Pro Fold 256GB 1899 Euro 512GB 2029 Euro 1TB 2289 Euro Pixel Buds 2a 149 Euro — Roland Quandt (@rquandt.bsky.social) 10 de julho de 2025 às 22:49

Uma das novidades poderá surgir com o Pixel 10 Pro XL. Esta variante de maiores dimensões, com um ecrã de 6,8 polegadas, estaria disponível em 256 GB (1.299 euros), 512 GB (1.429 euros) e 1 TB (1.689 euros). Neste caso, a Google não iria disponibilizar a versão mais económica com 128 GB de espaço interior, lançada com o Pixel 9 Pro XL e cujo preço de lançamento foi de 1.199 euros.

Quanto ao smartphone dobrável da família, a Google irá alegadamente a oferecer o Pixel 10 Pro Fold em três configurações de armazenamento. Esta seria uma novidade bem-vinda, tendo em conta que o seu antecessor só vinha em 256 GB ou 512 GB. O modelo de 2025 também deverá vir com 1 TB, o que o colocaria ao mesmo nível de outros dobráveis modernos.

O Pixel 10 Pro Fold de 256 GB deverá custar 1.899€. Os modelos de 512 GB e 1 TB deverão ser vendidos por 2.029€ e 2.289€, respetivamente. Ainda não se sabe se este modelo será vendido nos mesmos países que o seu antecessor ou se existem planos de expansão para mais mercados.

O Pixel 9 Pro Fold foi lançado em 19 territórios, um aumento significativo relativamente aos quatro onde o Pixel Fold original foi oferecido. Infelizmente, o dobrável de 2024 não foi formalmente lançado em Portugal. Será interessante ver se isso muda com o lançamento do Pro Fold de 2025.

O interessante é que, a concretizar-se, a Google irá oferecer o Pixel 10 aos mesmos preços de lançamento do Pixel 9. Ainda não se sabe se o mesmo poderá acontecer nos Estados Unidos, tendo em conta as tarifas de Donald Trump. Quanto ao Pixel Buds 2a, o leak indica que o seu preço na Europa seria de 149€.