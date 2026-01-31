Spotify cresce e agora já oferece conversas de grupo entre utilizadores

Apesar de se dedicar ao streaming, o Spotify está cada vez mais uma ferramenta universal. Já tem novas ofertas de conteúdos e garante que todos lhes podem aceder. Depois de ter aberto a troca de mensagens aos utilizadores, surge agora com uma novidade neste campo. A partir de agora, as conversas de grupo podem ser usadas.

Spotify oferece conversas de grupo

O Spotify lançou oficialmente a sua funcionalidade de mensagens em grupo. Após um período de testes limitado, o serviço de streaming libertou a funcionalidade para todos, permitindo aos utilizadores conversar com até 10 amigos para partilhar música, playlists e podcasts.

Graças à expansão da funcionalidade de mensagens, os utilizadores podem participar em conversas em grupo. O Spotify facilita a partilha de conteúdos como música, podcasts ou audiolivros. Os utilizadores podem tocar no ícone "Partilhar" e enviar o conteúdo para um grupo de chat para que outros o descubram.

Numa publicação no seu blogue, o Spotify escreveu que a partir de agora os utilizadores podem partilhar conteúdos de grupo através do Spotify Messages. Isto inclui a partilha de podcasts, playlists e audiolivros que estejam a ouvir com até 10 amigos e familiares por conversa.

Partilha de conteúdos neste chat

Tal como acontece com a funcionalidade de mensagens individuais do Spotify, os utilizadores devem ter 16 anos ou mais para participar nas mensagens. A funcionalidade de chat em grupo exige que os utilizadores optem por participar e aceitem um pedido de mensagem de outro utilizador para a conversa começar.

No ano passado, o Spotify lançou a funcionalidade de Mensagens Diretas (DM), com o objetivo de ajudar os utilizadores a organizar sugestões entre si. Inicialmente, a empresa lançou um sistema de mensagens dedicado para que os utilizadores das versões gratuita e Premium pudessem trocar mensagens. Com o passar do tempo, a empresa expandiu o suporte, chegando agora a grupos de até 10 utilizadores.

O Spotify garante aos utilizadores que as conversas por DM são protegidas por encriptação padrão do setor. Com a incorporação das DMs, o Spotify atualizou as suas políticas nos Termos de Utilização e Regras da Plataforma contra conteúdos ilegais e prejudiciais. As mensagens que possam infringir estas políticas podem ser denunciadas premindo e mantendo premido a mensagem e selecionando "Denunciar". Os utilizadores também podem ser bloqueados.