PplWare Mobile

Adeus, óculos bifocais! Estes óculos alternam entre a visão ao perto e ao longe com um toque

· Ciência 7 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Ana Sofia Neto

Tags:

  1. Max says:
    11 de Setembro de 2025 às 11:56

    Pode-se ter problemas a ver ao ao longe e ao perto – é para isso que servem os bifocais. Mas isso não resolve os problemas com a visão intermédia, isso só com óculos progressivos.

    Responder
    • Jose says:
      11 de Setembro de 2025 às 13:15

      Eu uso progressivos. Não estou a imaginar usar algo qye dependa de energia, para funcionar! Gosto imenso de explorar territórios afastados e algo inóspitos, seria um problema ter problemas de bateria para ver melhor. Além disso, o preço deve ser avultado, visto que cada lente da karl zeiss que uso neste momento, custou mais de 400€! Imagino com cristais líquidos e tecnologia associada.

      Responder
    • r41m31 says:
      11 de Setembro de 2025 às 13:16

      Não me parece que estejas certo. Tenho miopia, vejo mal em todas as distancias e corrijo com óculos sem bifocais. Ao perto (e tem de ser em situações que é a idade que me deixa mal) preciso de outros óculos. Parece-me que alternar entre correção miopia, como habitual, e perto deve funcionar. Até te posso dizer que ando em teste com lentes de contacto bifocais e aí sim é muito difícil de cumprir.

      Responder
  2. Técnico Meo says:
    11 de Setembro de 2025 às 12:03

    Progressivos- São caros mas dá para longe , perto e intermédio. Defeitos- angulo de correção mais apertado

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

As funcionalidades de IA nos dispositivos deveriam ser opcionais?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

RSS Últimas do Fórum

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube