CEO da HBO Max revelou tudo! Aumentar preços e acabar com partilha de palavras-passe

O mercado do streaming tem estado um mudanças, com justes de preços e novas medidas de combate à partilha de palavras-passe. É algo que os utilizadores não gostam, mas que parece ser inevitável no futuro imediat. A mais recente a tomar uma posição é a HBO Max, com o seu CEO a revelar que quer aumentar o preço do serviço e acabar com a partilha de contas.

David Zaslav, CEO da Warner Bros. Discovery, tem planos muito precisos. Quer tornar a HBO mais cara e dificultar a partilha de palavras-passe, de acordo com informações reveladas. Zaslav partilhou a sua visão geral sobre o estado da televisão na Conferência Communacopia + Technology da Goldman Sachs, sendo o tema principal que o conteúdo da HBO Max é bom e que por isso deveria cobrar muito mais por ele.

"O facto de ser de qualidade — e isto aplica-se a toda a nossa empresa, cinema, produção de TV e streaming — todos achamos que nos dá uma hipótese de aumentar os preços", disse Zaslav. "Achamos que estamos muito abaixo do preço". A HBO Max aumentou os preços mais recentemente em 2024, quando era temporariamente chamada Max.

Atualmente, é possível subscrever em Portugal um plano básico com anúncios por 5,99 € por mês, enquanto o plano Standard tem um custo de 9,99 € e o Premium sem anúncios custa 13,99 € por mês. Zaslav pensa claramente que pode obter mais, no entanto.

A Warner Bros. A Discovery tem sido mais aberta sobre os seus planos para lidar com a partilha de palavras-passe. Durante uma teleconferência de resultados em agosto, a empresa afirmou que queria fechar todas as brechas para a partilha de palavras-passe até ao final do ano.

Embora seja ótimo que as pessoas continuem a interessar-se pelo conteúdo da HBO, "tudo é complicado com a partilha de palavras-passe", disse Zaslav. "Vamos começar a pressionar por isso". Os aumentos de preços e as medidas repressivas contra a partilha de palavras-passe foram completamente normalizadas pela Netflix e outros serviços de streaming. A HBO Max deverá seguir o exemplo mais do que o esperado.

Declarar estes planos de forma tão aberta não melhora a imagem do CEO da HBO nem a do próprio serviço de streaming que a sua empresa tem no mercado. Na verdade, esta deverá ser a menor das suas preocupações, dada a dissolução planeada da Warner Bros. Discovery.