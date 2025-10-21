Parque na China conseguiu reproduzir artificialmente um panda-gigante

Nascida com pouco mais de 100 gramas, uma cria de panda-gigante nasceu no Parque de Vida Selvagem da cidade de Lanzhou, na província de Gansu, no noroeste da China, após ter sido reproduzida artificialmente.

O Parque de Vida Selvagem de Lanzhou, na China, conseguiu reproduzir artificialmente um panda-gigante em cativeiro. Nascido de Manlan e Hongxi, a cria tem cerca de um mês.

Com pouco mais de 100 gramas quando nasceu, o filhote macho está, agora, a desenvolver as características físicas distintivas de um panda-gigante: membros, cintura escapular, isto é, a estrutura óssea e muscular do ombro, órbitas oculares pretas e um peso de quase 1300 gramas.

Panda-gigante reproduzido artificialmente está saudável

Após o primeiro mês, a incubadora será gradualmente aberta para o mundo exterior, por forma a ajudar o filhote a habituar-se ao ambiente, levando eventualmente à sua saída completa do recinto.

Medimos os seus indicadores de crescimento uma vez a cada cinco dias e pesamo-lo diariamente. Atualmente, o seu peso e condições físicas gerais são saudáveis. Os animais requerem condições específicas para se adaptarem ao seu ambiente. Somente quando percebem o ambiente como adequado para a sobrevivência é que se sentem seguros o suficiente para se reproduzirem.

Explicou An Xiaojuan, funcionária do parque da cidade de Lanzhou.

O espaço designou uma equipa exclusiva para monitorizar os dois pandas-gigantes, mãe e filho, medindo regularmente os indicadores de crescimento da cria e controlando rigorosamente fatores ambientais como temperatura e humidade dentro do recinto.

Com esta cria, o parque conta, agora, com cinco pandas-gigantes.

Uma vez que estes são difíceis de reproduzir em cativeiro devido à baixa taxa de cio e acasalamento, alta mortalidade dos filhotes, e doenças, segundo um estudo, a cria representa um marco para a reprodução desta espécie.