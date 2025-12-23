Engenheira Michaela Benthaus foi a primeira pessoa em cadeira de rodas a ir ao espaço

No sábado, Michaela Benthaus, engenheira da Agência Espacial Europeia (em inglês, ESA), tornou-se a primeira pessoa numa cadeira de rodas a alcançar o espaço. A viagem aconteceu a bordo do foguete New Shepard, da Blue Origin, numa missão suborbital que partiu do Texas.

Engenheira aeroespacial e mecatrónica da ESA, Michaela Benthaus sofreu uma lesão na medula espinhal, após um acidente de bicicleta de montanha.

Depois do meu acidente, percebi realmente como o nosso mundo ainda é inacessível.

Contou a engenheira, num dos vários vídeos divulgados pela Blue Origin, acrescentando que, "se queremos ser uma sociedade inclusiva, devemos ser inclusivos em todas as partes, e não apenas nas partes que gostamos de ser".

Agora, Benthaus esteve entre os passageiros que cruzaram a linha de Karman, a fronteira internacionalmente reconhecida do espaço, durante um voo de aproximadamente 10 minutos.

Blue Origin cravou o seu nome na história do espaço

A empresa espacial do multimilionário americano Jeff Bezos lançou a sua missão suborbital New Shepard, no sábado, a partir das suas instalações no Texas.

O pequeno foguete totalmente automatizado descolou verticalmente e a cápsula que transportava os turistas destacou-se em pleno voo antes de descer suavemente de volta ao deserto do Texas, desacelerada por paraquedas.

Esta viagem, que marcou a chegada histórica de uma pessoa em cadeira de rodas ao espaço, foi o 16.º voo tripulado da Blue Origin, que há anos oferece voos de turismo espacial com o seu foguete New Shepard.

A par dessa vertente comercial, a Blue Origin tem ambições de competir com a SpaceX, de Elon Musk, no mercado de voos orbitais.

Nesse sentido, a empresa de Jeff Bezos realizou, este ano, com sucesso, dois voos orbitais não tripulados, usando o seu enorme foguete New Glenn, significativamente mais potente do que o New Shepard.

Leia também: