HomePod torna-se numa coluna mais inteligente com estes dois novos recursos

O HomePod teve pouca atenção no evento da Apple de ontem, que terminou quase sem referência à linha de colunas inteligentes da empresa.

Enquanto continuamos à espera do tão falado HomePod mini 2, a Apple vai lançar na próxima semana uma atualização de software que traz duas melhorias à experiência de utilização do HomePod…

A atualização do software para a versão 26 inclui algumas alterações que tornam o HomePod melhor na reprodução de música e também mais fácil de gerir a ligação à rede Wi-Fi nas definições da app Casa. Mas aqui estão as grandes novidades:

Apple Music Transição gradual

A principal adição é a possibilidade de usar a Transição gradual no HomePod pela primeira vez. Isto significa que, ao ouvir música através do Apple Music, pode configurar a Transição gradual para que a passagem entre músicas seja suave.

A faixa que termina vai esbatendo enquanto a seguinte começa, permitindo uma reprodução contínua e sem interrupções.

Depois de atualizar o software, pode ativar a Transição gradual abrindo a app Casa e navegando até Definições da Casa → Pessoas → [O Seu Nome] → Apple Music → Transição gradual (Crossfade).

É possível personalizar a duração da transição entre 1 e 12 segundos.

Infelizmente, o novo recurso AutoMix da Apple não está incluído nesta versão. Esperemos que chegue ao HomePod numa futura atualização.

Melhorias no áudio multi-divisão

A segunda novidade é a expansão das capacidades multidivisão do HomePod. Recorde-se que, se tiver mais do que um HomePod em casa, pode reproduzir música em várias colunas ao mesmo tempo. Isto já podia ser feito manualmente através do iPhone.

Agora, ao usar o Apple Music diretamente no HomePod, é possível iniciar sessões multidivisão com comandos de voz. Por exemplo, estando na cozinha, pode dizer “Toca também na sala de estar” para reproduzir em duas colunas em simultâneo, ou “Toca em todo o lado” para iniciar a reprodução em todas as colunas da casa.

Esta função já era possível desde o lançamento do AirPlay 2 em 2018. A novidade do software do HomePod em 2025 é que os controlos de voz para áudio multidivisão vão além do Apple Music.

Agora, pode usar comandos de voz ao reproduzir qualquer transmissão via AirPlay no HomePod. Assim, se estiver a ouvir Spotify no HomePod da sala de estar, pode simplesmente pedir “toca isto no andar de cima” e a sessão AirPlay será atualizada para incluir as colunas adicionais.

Para recordar, eis alguns exemplos de pedidos que pode fazer à Siri para controlar o áudio multidivisão:

Play music in the living room.

Play music in the living room and the kitchen.

Play music everywhere.

[when music is playing] Add the kitchen.

[when music is playing in another room[ Play music from the kitchen here.

Move music to the [other room].

A nova atualização do software HomePod 26 estará disponível para o HomePod mini e para o HomePod maior. O lançamento público acontece já na próxima semana, em conjunto com os restantes sistemas operativos da Apple, no dia 15 de setembro.