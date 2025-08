E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, ensaiámos os novos Honda Civic e:HEV e e:Ny1, analisámos o Honor 400 5G, o robô limpa-piscinas WYBOT C1, e muito mais.

Recentemente, utilizadores do Reino Unido terão começado a receber solicitações das redes sociais e outros websites específicos para verificarem a sua idade. Com a Lei da Segurança Online (em inglês, Online Safety Act) em vigor, já não basta definir uma data de nascimento. Agora, as pessoas precisam de fornecer um documento de identidade ou recorrer a um método de verificação alternativo.

A IFA Berlim é reconhecida mundialmente como uma das feiras tecnológicas mais influentes do setor de consumo. Para empresas tecnológicas, investidores, startups e profissionais do ecossistema da inovação, a IFA representa um ponto de encontro essencial para observar, analisar e agir sobre o que está prestes a impactar o mercado global.

No início deste ano, astrónomos anunciaram possíveis indícios de vida noutro planeta. Contudo, novas observações do Telescópio Espacial James Webb (JWST) sugerem que a suposta bioassinatura não está, afinal, presente no exoplanerta K2-18b. Será apenas mais um planeta sem vida e sem interesse?

Cada vez mais o mercado automóvel é procurado por pessoas que querem ir do ponto A ao ponto B com segurança, conforto e economia. Como resultado, o mercado tem cada vez mais elétricos desenhados para subscrever essas necessidades e ainda ser uma peça útil nas cidades cada vez mais apertadas. A pensar nisso, a Honda lançou o Honda N-ONE e 100% elétrico.

Procura um smartphone com características PRO, mas a um preço low cost? Sim, existem no mercado vários, mas a nossa sugestão vai para o CMF Phone 2 Pro da CMF by Nothing.

Atualmente, a contraceção masculina baseia-se no uso de preservativos ou na vasectomia. Se o primeiro não é completamente eficaz, o segundo é considerado irreversível e, por isso, não é ideal. Pelo interesse em alternativas de contracetivos masculinos, assegurando que a proteção não está apenas a cargo da mulher, um novo candidato mostrou ser promissor.

A guerra na Ucrânia obrigou a Europa a alterar consideravelmente as exigências militares para uma defesa conjunta. Nesse sentido, foram investidos quase 8 milhões de euros para criar o ARROW, uma embarcação não tripulada encarregue de vigiar as rotas marítimas da região. E quem pagará este drone marítimo?

A Samsung é uma das marcas que mais tem apostado nos smartphones dobráveis. Contudo, desde o primeiro momento tem pago o preço de ser tão inovadora, com modelos que esperávamos serem melhores. Isso muda completamente agora, com o novo Galaxy Z Fold7 a ser um dobrável Samsung que cativa. É assim hora de conhecer esta novidade.

Manter uma piscina sempre limpa pode ser uma tarefa árdua e demorada. Felizmente, a tecnologia tem evoluído para nos oferecer soluções cada vez mais autónomas. O WYBOT C1, um robô de limpeza de piscinas, surge no mercado como uma opção sem fios que promete uma limpeza completa. Deixamos a nossa análise.

Ao longo dos últimos meses, explorámos o que faz do VIDAA OS um dos sistemas operativos para Smart TVs mais completos e interessantes da atualidade. Agora, para fechar esta série, é hora de dar o destaque merecido ao hardware - mais concretamente, aos modelos de televisão da Hisense que fazem brilhar o VIDAA OS.

Nasceu no dia 26 de julho, nos Estados Unidos a América (EUA), Thaddeus Daniel Pierce. Conforme relatado, o embrião esteve armazenado num reservatório pouco mais de 30 anos, desde 1994.

O Honor 400 5G chegou ao ultracompetitivo mercado de smartphones de gama média. Este smartphone procura demonstrar a maturidade que esta gama de preços atingiu, oferecendo um conjunto de funcionalidades que, até há pouco tempo, estariam reservadas aos topos de gama. Deixamos a nossa análise.

Com uma herança de mais de cinco décadas, o Honda Civic reinventa-se mais uma vez, agora com um sistema híbrido autorrecarregável que promete não só consumos comedidos, mas também uma experiência de condução envolvente e autêntica. É um novo passo de um dos mais celebrados modelos da marca japonesa e que promete continuar com a lenda. Venha conhecê-lo.

A Honda, conhecida pela sua engenharia precisa e fiabilidade exemplar, apresenta agora o e:Ny1, o seu segundo elétrico de passageiros na Europa e o primeiro SUV compacto 100% elétrico da marca. Mas será que este novo protagonista tem o que é preciso para se destacar numa arena já repleta de concorrência feroz?