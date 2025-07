CMF Phone 2 Pro: um smartphone PRO a um preço low cost

Procura um smartphone com características PRO, mas a um preço low cost? Sim, existem no mercado vários, mas a nossa sugestão vai para o CMF Phone 2 Pro da CMF by Nothing.

A CMF tem já no seu portfólio um conjunto de equipamentos de elevada qualidade com preços muito interessantes. Recentemente recebemos o CMF Phone 2 Pro, um smartphone que se destaca por oferecer uma excelente relação custo-benefício. Na caixa vem o CMF Phone 2 Pro, cabo USB C-USB C, capa protetora, manuais e um pequeno utilitário para abrir a ranhura do cartão SIM.

Visão Geral & Design

No que diz respeito a dimensões, o CMF Phone 2 Pro tem 164 × 78 × 7,8 mm e um peso de ~185 g, o que fazem deste equipamento um equipamento fino, leve e muito confortável na mão.

O corpo do equipamento é em policarbonato, e vem com uma moldura metálica nas câmaras traseiras. Tem classificação IP54, garantindo resistência a salpicos e poeira, mas não é indicado para uso submerso. Tem um botão lateral personalizável, estilo “módulo acessório”, que se pode usar para atalhos rápidos.

Ecrã

O ecrã AMOLED de 6,77" oferece resolução Full HD+ e taxa de atualização a 120 Hz. Tem brilho máximo até 3.000 nits, o que garante uma excelente visibilidade ao sol. Este ecrã apresenta cores vivas, tem boa nitidez e suporte para HDR10+.

Frequência PWM de 2160 Hz, o que reduz a fadiga ocular para quem é sensível a cintilação.

Desempenho

O CMF Phone 2 Pro vem com um processador MediaTek Dimensity 7300 Pro (4 nm) — fluido para o dia a dia e gaming leve. Tem 8 GB de RAM e está disponível com 128/256 GB de armazenamento, expansível com cartão microSD até 2 TB. Já vem com o Sistema operativo Nothing OS 3.2 (baseado em Android 15).

A CMF garante 3 anos de atualizações de Android + 6 anos de atualizações de segurança.

Bateria e Carregamento

Ao nível da bateria, esta tem 5.000 mAh, garantindo autonomia para 1,5 a 2 dias de utilização moderada. Tem carregamento rápido a 33 W (de 0% a ~55% em 30 minutos) e carregamento reverso a 5 W, útil para acessórios como earbuds.

Câmaras

No que diz respeito ao sistema das câmaras, o CMF Phone 2 Pro destaca-se da "concorrência". Vem com... sistema triplo na traseira:

50 MP principal,

50 MP telefoto com zoom ótico 2x,

8 MP ultra grande angular.

A câmara frontal é de 16 MP. Tem boa qualidade de imagem durante o dia, mas desempenho noturno e gravação de vídeo são medianos (falta estabilização ótica - OIS).

Em conclusão, o CMF Phone 2 Pro é uma excelente escolha para quem procura um smartphone acessível, moderno e equilibrado. Ideal para quem quer um equipamento fiável para o dia a dia, redes sociais, consumo multimédia e fotografia casual.

Resumo: Pontos Fortes vs Pontos Fracos