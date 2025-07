Honda N-ONE e: um pequeno elétrico que poderá ser o seu próximo carro

Cada vez mais o mercado automóvel é procurado por pessoas que querem ir do ponto A ao ponto B com segurança, conforto e economia. Como resultado, o mercado tem cada vez mais elétricos desenhados para subscrever essas necessidades e ainda ser uma peça útil nas cidades cada vez mais apertadas. A pensar nisso, a Honda lançou o Honda N-ONE e 100% elétrico.

Pode ser pequeno em tamanho, mas a Honda garante que o novo N-ONE está pronto para ser um “companheiro diário”, com um interior versátil, autonomia suficiente para circular na cidade e até capacidade para alimentar a sua casa.

Honda apresenta o novo N-ONE e 100% elétrico

O N-ONE e é o segundo veículo elétrico leve da Honda, ou “kei car”, como são conhecidos no Japão. Surge após o N-VAN e, lançado em outubro de 2024, focado sobretudo em uso comercial.

Já o novo N-ONE e foi pensado para uso diário. Segundo a marca, este modelo foi “desenvolvido na procura do EV ideal”, com um design distinto, interior espaçoso e autonomia adequada para deslocações urbanas. É a versão elétrica do clássico N-ONE, à venda no Japão desde 2012.

Apesar de manter a estética do modelo a gasolina, o N-ONE e apresenta uma grelha dianteira preta suavizada, um novo para-choques arredondado e dois portos de carregamento adicionais na frente.

A Honda realça ainda que este citadino elétrico “adiciona a limpeza que só um EV pode oferecer”, com linhas suaves e design moderno.

Interior renovado e mais funcional

O habitáculo foi totalmente redesenhado para aproveitar melhor o espaço.

Inclui um ecrã de infoentretenimento de bom tamanho, seletor de velocidades por botões e comandos físicos para a climatização.

As soluções de arrumação inteligentes e os bancos versáteis contribuem para o conforto e funcionalidade.

Autonomia e energia para casa

Sem revelar ainda todos os dados técnicos, a Honda afirma que o N-ONE e atinge uma autonomia superior a 270 km (ciclo WLTP). É provável que partilhe componentes com o N-VAN e, incluindo um motor elétrico com até 63 cv, o máximo permitido para kei cars no Japão.

Com capacidade Vehicle-to-Home (V2H), o N-ONE e pode funcionar como fonte de energia em caso de catástrofe, falha de eletricidade ou até para alimentar equipamentos eletrónicos em acampamentos ou estaleiros.

As pré-reservas abrem a 31 de agosto e o lançamento está previsto para setembro, coincidindo com a chegada do “Super EV” da Honda para a Europa. O preço? Bom, isso vamos saber mais tarde!