Análise WYBOT C1: robô limpa piscinas que promete menos trabalho e mais mergulhos

Manter uma piscina sempre limpa pode ser uma tarefa árdua e demorada. Felizmente, a tecnologia tem evoluído para nos oferecer soluções cada vez mais autónomas. O WYBOT C1, um robô de limpeza de piscinas, surge no mercado como uma opção sem fios que promete uma limpeza completa. Deixamos a nossa análise.

O WYBOT C1 posiciona-se como um concorrente forte no segmento de gama média. Distingue-se pelo seu design sem fios, que elimina a confusão e os perigos dos cabos a flutuar na água.

Esta máquina vem equipada com uma bateria de longa duração, múltiplos modos de limpeza, navegação inteligente, e procura oferecer um equilíbrio entre preço competitivo e funcionalidades avançadas.

Especificações

Especificações Geral Nome: WYBOT C1

WYBOT C1 Modelo: OS7010C

OS7010C Cor: Preto

Preto Tipo: Sem fios

Sem fios Temperatura de funcionamento: 5 - 35 °C

5 - 35 °C Área de limpeza: Fundo, paredes e linha de água

Fundo, paredes e linha de água Duração do ciclo de limpeza: 120 - 150 min

120 - 150 min Tamanho ideal da piscina: 120 m² - 150 m²

120 m² - 150 m² Tipo de piscina: Piscinas elevadas e enterradas

Piscinas elevadas e enterradas Superfícies compatíveis: Todas as superfícies

Todas as superfícies Formatos compatíveis: Todas as formas com fundo plano

Todas as formas com fundo plano Classificação de proteção (IP): IPX8

IPX8 Profundidade máxima da água: 3 m Robô Limpeza da linha de água: Sim

Sim Tipo de escovagem: Escova frontal de alta velocidade

Escova frontal de alta velocidade Filtro: Cartucho filtrante de grandes dimensões (180 μm)

Cartucho filtrante de grandes dimensões (180 μm) Tipo de motor: Motores de tração dupla

Motores de tração dupla Capacidade de sucção: 11,5 m³/h

11,5 m³/h Controlo remoto / App: Sim

Sim Modos de limpeza avançados: Não

Não Temporizador: Temporizador com ciclos de 120/260/340/430 min

Temporizador com ciclos de 120/260/340/430 min Velocidade de deslocação: 16 m/min

16 m/min Auto-estacionamento: Sim Bateria Tipo de bateria: Lítio

Lítio Capacidade: 4600 mAh

4600 mAh Entrada: 100–240 V AC, 50–60 Hz

100–240 V AC, 50–60 Hz Temperatura ambiente de carregamento: 0 °C - 35 °C

0 °C - 35 °C Tempo de carregamento: 3 h

3 h Saída: 25,2 V / 1,5 A

25,2 V / 1,5 A Potência: 65 W Outros Garantia: 2 anos

2 anos Peso do robô: 8 kg

8 kg Peso bruto: 10,5 kg

10,5 kg Dimensões da embalagem: 0,38 x 0,46 x 0,30 m

0,38 x 0,46 x 0,30 m Nome da aplicação: WYBOT

WYBOT Sistemas operativos compatíveis: iOS 15.0 ou posterior, Android 8.0 ou posterior

Na caixa

WYBOT C1

Guia de início rápido

Manual do utilizador

Partes flutuantes

Carregador

Gancho de remoção

Design e qualidade de construção

O WYBOT C1 apresenta um design moderno e compacto, com um peso a rondar os 8 kg. A pega de transporte superior facilita o manuseamento e serve também como ponto de encaixe para o gancho de remoção.

A qualidade geral da construção é adequada ao preço. Na parte superior encontra-se o botão de power, a tampa do filtro, a pega e a entrada de carregamento.

Na parte frontal, destacam-se duas escovas de PVC robustas, enquanto a movimentação é assegurada por rolos que se estendem por todo o comprimento lateral do robô, o que garante uma boa tração.

Um detalhe útil é a luz LED localizada na parte frontal, que utiliza cinco cores de alto contraste para indicar o estado do robô.

Roxo: modo de limpeza selecionado

Azul: funcionamento normal

Vermelho: erro ou falha no equipamento

Carregamento: Amarelo: <80% Verde a piscar: 81%-99% Verde fixo: 100%



Esta é visível mesmo quando este se encontra submerso.

Performance e limpeza

No que toca ao desempenho, o WYBOT C1 revela-se bastante competente. Graças aos seus três motores, tração integral e uma potência de sucção considerável de 11,5 m³/h (aprox. 3038 GPH), o robô consegue limpar o chão, subir paredes e esfregar a linha de água da maioria das piscinas.

A limpeza das paredes é um ponto forte. O robô sobe de forma consistente até à linha de água, chegando mesmo a emergir ligeiramente, o que lhe permite aspirar detritos flutuantes como insetos. Para piscinas de pastilha ou acrílico, onde a aderência pode ser um desafio, o robô inclui peças flutuantes para auxiliar a subida, embora a forte sucção se mostre suficiente na maioria dos casos.

No entanto, na limpeza do fundo, foi notado que o robô pode ocasionalmente deixar pequenas áreas por limpar, seguindo o seu padrão de forma algo inconsistente. Este problema, que poderá ser corrigido numa futura atualização de firmware, significa que, embora a maior parte da sujidade seja recolhida, algumas zonas podem ser ignoradas.

Em piscinas maiores, é importante escolher bem o padrão de atuação, pois no modo de limpeza do fundo e linha de água, algumas zonas precisam de uma nova passagem no fundo. E os 120 minutos podem ser pouco tempo.

A sua agilidade não se limita às paredes. Onde muitos concorrentes se ficam pelo fundo, o WYBOT C1 ganha imenso com a sua capacidade de manobrar e subir até os degraus mais acentuados. Isto significa que a sujidade que se acumula nos cantos e superfícies dos degraus são também eliminadas, o que contribui para uma piscina impecável de uma ponta à outra.

Após o ciclo, a limpeza do cesto do filtro é um passo obrigatório. Acede-se ao cesto abrindo a tampa superior. O mais fácil é mesmo usar uma mangueira para limpar toda a sujidade acumulada.

📱 Aplicação WYBOT

A gestão do WYBOT C1 é feita através da aplicação WYBOT (requer a criação de uma conta), que se conecta ao robô via Bluetooth e Wi-Fi.

A app é bastante completa. Permite não só iniciar a limpeza, mas também configurar detalhadamente o robô. É aconselhável inserir as características da piscina (formato, inclinação e material) para otimizar os padrões de limpeza.

Depois de adicionar a sua piscina, pode procurar pelo seu robô. Para isso, basta clicar no "+" e deverá aparecer na lista. Clique nele e está pronto para configurar.

Existem cinco modos de limpeza à escolha:

Chão

Parede

Parede e Depois Chão

Piscina Completa

Chão Ecológico (apenas chão, com maior autonomia)

A função de agendamento semanal continua a ser um dos seus maiores trunfos: permite total automação. Contudo, é necessário ter em atenção que o tempo de ciclo de limpeza pode variar com a vida útil da bateria e o tamanho da piscina.

Adicionalmente, um "Modo Especialista" permite personalizar os padrões de navegação: para o chão, pode-se escolher entre o padrão "S" (standard), cruz ou de estrela. Para as paredes, os padrões são em "N" ou "H".

A aplicação está disponível tanto para Android como para iOS.

Autonomia

Sendo um modelo sem fios, a autonomia é um fator crucial. O WYBOT C1 está equipado com uma bateria de 4600 mAh que lhe confere um tempo de funcionamento entre 120 e 150 minutos com uma única carga, o que é suficiente para limpar a maioria das piscinas residenciais.

O tempo de carregamento completo é de aproximadamente 3 horas. Uma característica muito útil é o sistema de auto-estacionamento: quando a bateria está a terminar, o robô aproxima-se de uma das paredes da piscina para facilitar a sua remoção da água com o gancho incluído.

💦 Veredicto do WYBOT C1

O WYBOT C1 é uma excelente proposta de valor para quem procura um robô de piscina sem fios, eficaz e com funcionalidades inteligentes, sem querer investir nos modelos topo de gama. A sua performance de limpeza de chão, paredes e linha de água é sólida, e a conveniência do controlo pela app com agendamentos é um grande trunfo.

Embora tenha limitações, como a filtragem de partículas muito finas e um path por vezes vezes inconsistente, o seu desempenho geral e preço competitivo tornam-no uma escolha muito atraente.

O robô limpa piscinas WYBOT C1 está disponível por cerca de 377€ com um desconto promocional de 15%, utilizando o cupão DIY15. A promoção é válida até ao dia 4 de agosto.

O Pplware agradece à WYBOT pela cedência do WYBOT C1 para análise.

WYBOT C1