China lança o primeiro sistema de criptografia quântica do mundo: “é impossível de piratear”

A China anunciou um avanço significativo no campo da cibersegurança com a apresentação de um sistema de criptografia quântica. Este sistema, descrito como o primeiro do seu género a nível mundial, promete ser "impossível de piratear".

Arquitetura de segurança inovadora e as suas aplicações

Este novo sistema, que se destaca pela sua arquitetura de três camadas, representa um marco na proteção de informações. Conforme reportado pelo South China Morning Post, conjuga duas metodologias avançadas:

Emprega Quantum Key Distribution (QKD) para a transmissão segura de chaves de encriptação, alicerçada nos princípios da mecânica quântica.

Utiliza Post-Quantum Cryptography (PQC) para salvaguardar os dados através de algoritmos matemáticos de elevada complexidade.

O China Telecom Quantum Group, entidade responsável pelo desenvolvimento, indicou que esta fusão de tecnologias resulta numa arquitetura de segurança quântica integral. Esta estrutura foi concebida para suportar aplicações cruciais, tais como comunicações em tempo real, proteção de dados e mecanismos de autenticação de identidade.

A promessa é a de um ecossistema digital onde a interseção e decifração de dados se tornam exponencialmente mais difíceis, senão mesmo teoricamente impossíveis com a tecnologia atual.

A visão de especialistas face à computação quântica

De acordo com Peng Chengzhi, cientista quântico principal da China Telecom e professor na Universidade de Ciência e Tecnologia da China, os sistemas de encriptação convencionais, baseados em chave pública, enfrentarão vulnerabilidades crescentes à medida que a computação quântica progride a nível global.

Estes novos computadores, com a sua capacidade de processamento superior, poderão quebrar as barreiras criptográficas atuais em prazos muito curtos.

O cientista enfatizou a necessidade de acelerar o desenvolvimento e a implementação de novas infraestruturas de cibersegurança resistentes à ameaça quântica. Esta antecipação é vital para se manter à frente dos perigos emergentes que o avanço das tecnologias quânticas inevitavelmente trará ao panorama da segurança digital...

