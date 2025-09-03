Polícia do Michigan trava fuga com tecnologia inovadora: como funciona o dispositivo Grappler

Um condutor em fuga na autoestrada I-96, em Livonia, Michigan, foi detido graças a um equipamento policial inovador que está a transformar a forma como são conduzidas perseguições nos Estados Unidos. Venha conhecer o Grappler, a nova arma contra as fugas policiais!

O dispositivo, conhecido como Grappler Police Bumper, foi aplicado pela viatura de intervenção e conseguiu imobilizar o carro roubado de forma controlada e sem recurso a manobras de elevado risco.

O que é o Grappler

O Grappler Police Bumper é um sistema mecânico instalado no para-choques dianteiro das viaturas policiais. A sua função é disparar uma cinta ou rede de elevada resistência em direção ao pneu traseiro do veículo em fuga.

Assim que a rede se prende, enrola-se imediatamente em torno da roda, bloqueando a rotação e obrigando à paragem gradual do carro.

Dados técnicos O Grappler Police Bumper é um dispositivo fixado no para-choques dianteiro de viaturas policiais, com aspeto de “bull bar”, concebido para neutralizar veículos em fuga, através do enlaço dos pneus traseiros por uma rede de alta resistência. A invenção foi idealizada por Leonard Stock, um empreiteiro de telhados e soldador amador do Arizona, após ser confrontado com a violência das perseguições rodoviárias em programas televisivos. Especificações técnicas: Material e resistência : a rede é fabricada em cinta de nylon de 2 polegadas com resistência de ≈ 9 070 kg, podendo ser reforçada com duplicação para capacidade até ≈ 18 140 kg.

: a rede é fabricada em cinta de nylon de 2 polegadas com resistência de ≈ 9 070 kg, podendo ser reforçada com duplicação para capacidade até ≈ 18 140 kg. Estrutura da rede : consiste numa malha tipo “escada”, com lados de cerca de 1,5 m unidos por 6 “degraus” com largura de 1,32 m. O degrau frontal possui almofadado para melhor aderência nos pneus, especialmente sob chuva.

: consiste numa malha tipo “escada”, com lados de cerca de 1,5 m unidos por 6 “degraus” com largura de 1,32 m. O degrau frontal possui almofadado para melhor aderência nos pneus, especialmente sob chuva. Ancoragem e retração : a rede está ligada à viatura por um cabo com costura em sanfona, que se estende até cerca de 9-12 m, sendo inicialmente compacto e que se rompe de forma controlada conforme o veículo abrandar.

: a rede está ligada à viatura por um cabo com costura em sanfona, que se estende até cerca de 9-12 m, sendo inicialmente compacto e que se rompe de forma controlada conforme o veículo abrandar. Mecanismo de lançamento : ao pressionar um botão, duas barras verticais abatem-se com auxílio de molas a gás, desdobrando canais em L de aço e projetando a rede para fora da viatura.

: ao pressionar um botão, duas barras verticais abatem-se com auxílio de molas a gás, desdobrando canais em L de aço e projetando a rede para fora da viatura. Peso e compatibilidade: todo o dispositivo pesa aproximadamente 82 kg, equivalente aos bull bars mais robustos, e foi projetado para veículos robustos, como o Chevrolet Tahoe e pick-ups de grande porte; adaptações para Dodge Charger foram tentadas, mas a capacidade de parar veículos mais pesados é limitada. Condições operacionais e procedimento: Velocidade ideal de intervenção : bastam apenas cerca de 8 km/h (5 mph) de aproximação para a rede agarrar o pneu e enlaçar o eixo traseiro, provocando uma paragem progressiva do veículo.

: bastam apenas cerca de 8 km/h (5 mph) de aproximação para a rede agarrar o pneu e enlaçar o eixo traseiro, provocando uma paragem progressiva do veículo. Superfícies recomendada s: para maior eficácia, o terreno deve ser rígido e seco (betão ou asfalto).

s: para maior eficácia, o terreno deve ser rígido e seco (betão ou asfalto). Limites de velocidade para utilização : entre 24 km/h e 120 km/h, salvo em situações que justifiquem o uso de força letal.

: entre 24 km/h e 120 km/h, salvo em situações que justifiquem o uso de força letal. Requisitos táticos: requer presença mínima de três agentes, operador do Grappler, apoio direto e veículo de cobertura posicionado atrás do alvo para ocultar o dispositivo da vista do condutor em fuga.

Vantagens técnicas face a métodos tradicionais

Ao contrário de técnicas clássicas, como as barreiras com picos metálicos (spike strips) ou a manobra PIT, que implicam elevados riscos de colisão, o Grappler oferece maior controlo e reduz o potencial de danos colaterais.

Permite ser acionado em movimento, diretamente a partir da viatura policial.

O bloqueio é progressivo, diminuindo a probabilidade de capotamentos.

Evita impactos frontais ou laterais entre veículos.

Mantém o condutor e os ocupantes sob vigilância até à paragem total.

Aplicações e histórico de utilização

Desenvolvido por Leonard Stock, inventor do Arizona, o sistema foi criado após o autor observar em programas televisivos os riscos constantes de perseguições rodoviárias. Desde então, já foi utilizado em mais de 1 500 intervenções em 35 estados norte-americanos.

Apesar da sua eficácia, o dispositivo ainda não está amplamente distribuído. No estado do Michigan, apenas a polícia de Livonia o tem integrado na frota.

O caso em Livonia

A perseguição começou em Detroit, após a identificação de um veículo roubado, e prolongou-se até Livonia. Foi aí que os agentes decidiram recorrer ao Grappler, conseguindo imobilizar o carro de forma rápida e segura. O condutor e duas passageiras foram detidos no local.

Este foi o segundo episódio, em poucas semanas, em que o departamento recorreu a esta tecnologia: em julho, já tinha sido usada numa operação STOP, também com sucesso.

Impacto futuro na segurança rodoviária

Com a disseminação do Grappler, especialistas acreditam que poderá tornar-se uma solução padrão em perseguições de alto risco, reduzindo acidentes, protegendo agentes e civis e evitando fugas prolongadas em autoestrada.

A adoção generalizada dependerá, contudo, do investimento de cada departamento policial e da adaptação da formação dos agentes.