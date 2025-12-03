PplWare Mobile

Esta não se esperava! Meta considera abusivas exigências de privacidade da Europa

Autor: Pedro Simões

  1. Max says:
    3 de Dezembro de 2025 às 08:31

    1) Em 2024, a Comissão europeia aplicou uma multa de quase 800 milhões de euros
    2) A Meta recorreu para um tribunal inferior e perdeu
    3( O que levou a Meta a recorrer para o Tribunal de Justiça da UE, o mais alto da UE.
    É 2) e 3) que justifica a frase do post “Após a sentença, a gigante norte-americana interpôs um recurso para tentar reverter a decisão.” Que continua: “Para chegar a uma decisão, a Comissão Europeia está a solicitar determinados documentos da Meta que considera essenciais para a emissão desta segunda sentença”. A decisão é do Tribunal de Justiça da UE, no próximo ano. E “O Advogado-Geral do Tribunal de Justiça da União Europeia, por seu lado tem uma opinião diferente e defendeu-se (…)” – não foi o Avogado-Geral do tribunal que disse isso, foi o advogado da Comissão Europeia, (Fonte: Reuters, 26/11/2025).

  2. PGomes says:
    3 de Dezembro de 2025 às 09:06

    A Meta sabe que roubar os dados das pessoas dá enormes lucros. Medidas que obrigam a empresa a respeitar a privacidade dos cidadãos é uma ameaça a esses lucros gigantescos.
    Ainda pior, porque outros países depois irão considerar medidas semelhantes á UE.

