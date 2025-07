Europa lança o seu novo sentinela: drone marítimo patrulhará 740 km sem reabastecer

A guerra na Ucrânia obrigou a Europa a alterar consideravelmente as exigências militares para uma defesa conjunta. Nesse sentido, foram investidos quase 8 milhões de euros para criar o ARROW, uma embarcação não tripulada encarregue de vigiar as rotas marítimas da região. E quem pagará este drone marítimo?

ARROW, a nova arma da Europa para patrulhar os mares sem deixar rasto

A Europa continua a reforçar a sua segurança em tempos de guerra e, no âmbito do Fundo Europeu de Defesa, EDF, na sigla em inglês, destinará quase 8 milhões de euros à implementação do ARROW, um navio que patrulhará todas as fronteiras marítimas da região.

Este projeto, que reúne várias empresas, consiste numa embarcação de 12 metros com capacidade para operar de forma autónoma ou com tripulação a bordo, atingindo velocidades entre 64 e 84 km/h, com uma autonomia de quase 800 km.

Ao longo dos mais de 90.000 km de rotas marítimas na Europa, o ARROW ou Autonomous Rapid Recognition Operation Warship, será responsável por missões de vigilância e inteligência, sobretudo face à ameaça real de ataques com unidades não tripuladas.

Embora só esteja previsto entrar em operação em 2028, o projeto já arrancou, coordenado pela empresa francesa SEAir Solutions, com o apoio da espanhola D3 Applied Tech SL e mais oito organizações.

Drone marítimo para defender o velho continente

Segundo o plano original, a União Europeia contribuirá com 7.961.370 euros, mas o custo total estimado do projeto ascende a quase 11 milhões de euros, financiados também por fundos privados.

De acordo com a Sierra Tango, Richard Forest, CEO da SEAir Solutions, confirmou que dominam já esta tecnologia, pronta a ser aplicada na defesa europeia.

Pode tornar-se um verdadeiro fator de mudança no mar para as marinhas europeias. Mais rapidez, maior alcance, melhor estabilidade e sigilo melhorado são algumas das principais vantagens para esta nova geração de navios de superfície não tripulados (USV).

Adiantou o CEO da SEAir Solutions.

Entre os seus avanços mais notáveis, destacam-se os hydrofoils, ou seja, hidrolâminas retráteis, uma tecnologia que permite à embarcação praticamente flutuar sobre a água.

Isto representa uma enorme vantagem para operações de reconhecimento e inteligência, tornando o navio extremamente silencioso e furtivo, uma das grandes apostas do ARROW, que tem como precedente o Transflytor.

Independência estratégica da Europa face às superpotências

Apesar de a Europa ter confirmado recentemente a sua estratégia de rearme, o EDF teve início em janeiro de 2021 e prevê investir 7.900 milhões de euros em ações de defesa para além das águas europeias, conforme consta na página do Conselho Europeu e do Conselho da UE.

Destes fundos, 5.300 milhões destinam-se ao desenvolvimento, 2.600 milhões à investigação, e entre 4% e 8% a tecnologias disruptivas, com o objetivo de reforçar a autonomia estratégica da União Europeia.

No âmbito do Plano de Ação Europeu para a Defesa, EDAP, na sigla em inglês, a estratégia europeia nos próximos anos assenta em três pilares: o EDF, o estímulo ao investimento nas cadeias de fornecimento da defesa, e o reforço de um mercado único no setor.

Por agora, com o ARROW como sentinela das águas europeias, a região dá mais um passo em direção à tão ambicionada independência estratégica face a outras grandes potências.