Nasceu o bebé “mais velho” do mundo

Nasceu no dia 26 de julho, nos Estados Unidos a América (EUA), Thaddeus Daniel Pierce. Conforme relatado, o embrião esteve armazenado num reservatório pouco mais de 30 anos, desde 1994.

Numa publicação exclusiva, a MIT Technology Review relatou que a mãe e o pai biológicos do bebé passaram por um tratamento de fertilização in vitro na década de 1990.

Na altura, criaram quatro embriões saudáveis, mas a mãe, Linda Archerd, transferiu apenas um deles - a irmã biológica de Thaddeus, hoje com 30 anos.

Apesar de terem congelado os outros três embriões na esperança de um dia terem outro bebé, o casal separou-se e, quando Linda chegou à menopausa, decidiu reavaliar o futuro.

Uma vez que é cristã, Linda optou por não doar os embriões para a ciência nem dá-los a um casal anónimo. Por sua vez, escolheu a "adoção de embriões".

Desta forma, pôde participar na seleção dos futuros pais, num processo supervisionado por uma agência religiosa.

A Nightlight Christian Adoptions ficou com os embriões de Linda Archerd e, por atenderem aos seus critérios (um casal cristão caucasiano), a agência doou-os a Lindsey e Tim Pierce.

Um dos embriões parou de crescer, pelo que apenas dois foram transferidos para o útero de Lindsey, em novembro de 2024. Um deles desenvolveu-se num feto.

A primeira coisa que notei quando Lindsey me enviou as fotos dele foi o quanto ele se parece com a minha filha quando era bebé.