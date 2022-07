A Apple tem procurado dar aos seus utilizadores o máximo de segurança e privacidade, tanto no iPhone como nos seus restantes equipamentos. Usa várias formas para o conseguir e recorre sempre a mecanismos bem inteligentes.

Com o iOS 16 já a caminho, a Apple tem mais algumas novidades neste campo da proteção. Chama-se Lockdown Mode (Modo de bloqueio) e quer trazer a segurança total ao iPhone e a outros dispositivos.

Ainda mais segurança para o iPhone

Os casos recentes de problemas de segurança que a Apple tem sofrido, mostram como pode ser simples atacar estes sistemas. O Pegasus do NSO Group foi um dos piores casos e abriram caminho para muitos problemas.

Para combater casos destes e evitar problemas no futuro, a Apple trouxe agora uma novidade para o iOS 16. O Lockdown Mode quer garantir uma proteção total e dar ao utilizador uma ferramenta para se defender a qualquer momento e em qualquer situação.

O que vai trazer o Lockdown Mode?

Com este modo o utilizador desativa várias funcionalidades ou restringe o acesso a outras opções, bloqueando-se. Desta forma, a proteção fica garantida. No seu lançamento, o Lockdown Mode inclui as seguintes proteções:

Mensagens: a maioria dos tipos de anexos de mensagens, exceto imagens, é bloqueada. Alguns recursos, como visualizações de links, estão desabilitados.

a maioria dos tipos de anexos de mensagens, exceto imagens, é bloqueada. Alguns recursos, como visualizações de links, estão desabilitados. Navegação na Web: Certas tecnologias complexas da Web, como compilação JavaScript just-in-time (JIT), são desabilitadas, a menos que o utilizador exclua um site confiável do Modo de bloqueio.

Certas tecnologias complexas da Web, como compilação JavaScript just-in-time (JIT), são desabilitadas, a menos que o utilizador exclua um site confiável do Modo de bloqueio. Serviços da Apple: os convites recebidos e solicitações de serviço, incluindo chamadas do FaceTime, são bloqueados se o utilizador não tiver enviado anteriormente uma chamada ou solicitação ao iniciador.

os convites recebidos e solicitações de serviço, incluindo chamadas do FaceTime, são bloqueados se o utilizador não tiver enviado anteriormente uma chamada ou solicitação ao iniciador. As conexões com fio com um computador ou acessório são bloqueadas quando o iPhone está bloqueado.

Os perfis de configuração não podem ser instalados e o dispositivo não pode se registar na gestão de dispositivos móveis (MDM), enquanto o modo de bloqueio estiver ativado.

Com estas proteções, o iPhone e outros dispositivos ficam protegidos e longe de problemas. Será o utilizador a ativar, sempre que se sentir ameaçado ou se necessitar de uma segurança adicional.

Como podem ativar esta novidade da Apple

Como dissemos antes, a utilização o Lockdown Mode é facultativa e terá de ser ativada de forma manual. É um processo simples e rápido, que depois garante a proteção total dos utilizadores.

Abrir a app Definições no iOS 16 ou Preferências do Sistema no macOS Ventura e escolha Privacidade e Segurança No fundo desse menu clique em Modo de bloqueio Agora pode ler mais sobre este novo sistema de segurança antes de ativar o modo Por fim, clique em Turn On & Restart

Por agora está apenas na versão beta do iOS 16, bem como no iPadOS 16 e macOS Ventura, mas a Apple irá provavelmente colocá-la na versão final. Para dar ainda mais força ao Lockdown Mode, a Apple trouxe mais de 10 milhões de dólares para os investigadores de segurança que detetem problemas nestas áreas.