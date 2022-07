O histórico da Microsoft no que toca às atualizações tem trazido sempre um ou outro problema, com maior ou menor gravidade para o sistema e para a sua usabilidade.

Esta situação repete-se uma vez mais, mas com uma agravante complicada e sem solução à vista. Uma correção que vinha tratar de um problema acabou por ficar bloqueada e não pode ser instalada, trazendo assim um novo problema.

A KB5014668 tem um peso importante para os utilizadores do Windows 11. Esta atualização veio trazer várias correções importante para este sistema operativo, garantindo até a solução para um problema com o hotspot do sistema da Microsoft.

Este trataria ainda de outras falhas que existem e prometia até o aumento da estabilidade no Windows 11. O problema é que esta atualização está a ser alvo de muitas queixas e de problemas grandes, reportados pelos utilizadores do Windows 11.

Do que é descrito, esta atualização está a falhar na instalação para muitos utilizadores. São vários os casos em que, após o processo de instalação do KB5014668, o Windows apresenta um erro e reverte o processo de atualização para o estado inicial.

Assim, como resultado, a correção do problema inicial acaba por não conseguir tratar de nada. Ao falhar na instalação, acaba por manter todas as falhas e todas as questões iniciais que deram origem a esta questão, não trazendo nada de novo a este processo.

Não havendo uma solução identificada pela Microsoft, alguns utilizadores conseguiram contornar a falha e instalar a KB5014668. Esta está descrita aqui e apenas deverá ser seguida por utilizadores mais experientes.

Voltam as situações anormais associadas às atualizações do Windows que a Microsoft tanto receia. As atualizações deveriam corrigir problemas, mas nestes casos o Windows acaba por ficar com falhas que deveria ser fácil de resolver.