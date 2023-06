Microsoft vai trocar as apps Mail e Calendário pelo Outlook no Windows 11

A Microsoft tem estado a preparar melhorias para o Windows 11, com novidades em muitas apps. Esse movimento parece que irá funcionar também no sentido contrário, com a marca a querer eliminar algumas. Vai trocar as apps Mail e Calendário pelo Outlook no Windows 11.

Apesar de não oferecer a melhor experiência de utilização, a Microsoft aposta há vários anos nas apps Correio e Calendário. Os utilizadores usam estas apps, mas em breve vão ter uma novidade no Windows 11, a julgar pelo que a Microsoft revelou.

Dentro de algum tempo, durante 2024, o Windows 11 vai trocar estas apps pela proposta que a Microsoft há mais anos tem para os utilizadores. Falamos do novo Outlook, que está já a ser testado e a ser preparado para ser usado de forma massiva neste sistema.

A troca destas apps vai manter a sua base, ou seja, uma utilização simples e intuitiva. Ainda assim, troca a Plataforma Universal do Windows (UWP) pela versão "web-based" do Outlook, que recria toda a experiência de utilização da versão desktop.

Aqueles que atualmente usam as apps vão poder mudar para o novo Outlook a partir de simples mudança. Bastará seguir as instruções e mudar para o novo Outlook de forma gratuita. Por agora, e caso não seja do gosto do utilizador, será possível reverter a mudança para as apps antigas de forma muito simples e rápida.

O novo Outlook para o Windows 11 traz uma experiência muito melhor. Pode usar a app gratuitamente, sem assinatura, e aproveitar os recursos de IA para ajudar a escrever e-mails. O Outlook para Windows funciona com todos os tipos de contas, incluindo Gmail, Yahoo e muito mais.

A Microsoft irá alertar os utilizadores para a necessidade desta mudança ao longo do tempo. Estes vão poder fazer a migração, preparando assim a mudança em tempo útil, quer sejam clientes Microsoft 365 ou não, com esta app gratuita e acessível a todos.