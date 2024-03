A Microsoft tem procurado trazer para o Windows 11 o melhor dos sistemas operativos concorrentes. Faz esta integração indiretamente, tentando que estes possam interagir com o seu sistema e assim ter uma oferta mais alargada. O Android tem sido um dos que mais é usado e agora consegue fazê-lo numa área importante. A partir de agora, o Windows 11 já deixa usar os smartphones Android como uma webcam.

Smartphones Android como uma webcam

São muitas as integrações do Android no Windows 11. A Microsoft parece ter escolhido este sistema da Google como um dos seus favoritos e tem trabalhado para oferecer aos utilizadores o máximo das funcionalidades, sem que os utilizadores saiam dos seus sistemas.

Um novo passo foi agora dado, ao integrar o próprio hardware do smartphone com o sistema operativo. Desta forma, ainda mais que o acesso ao software, é possível usar a câmara fotográfica como uma webcam, melhorando a qualidade do vídeo enviado para a Internet, nas videochamadas.

Outro ponto interessante desta integração, é que será totalmente isolada da ligação ao Windows 11, ou seja, não requer fios ou ligações físicas. Tudo será feito via wireless, depois da ligação entre os sistemas, algo que já antes era oferecido no sistema da Microsoft para o Android.

Microsoft melhora ainda mais o Windows 11

Ao usar um smartphone como webcam, o Windows 11 apresentará uma barra de ferramentas especial contendo opções adicionais. Ali poderá para trocar câmaras, pausar vídeo, ativar HDR e muito mais. Além disso, pode também verificar a bateria do seu dispositivo Android.

Infelizmente, e dos desenvolvimentos apresentado até agora, os utilizadores do iPhone não têm suporte para esta novidade. Ainda assim, estes podem ter as mesmas funcionalidades através do macOS, uma vez que a Apple tem esta opção há algum tempo entre o iOS e o macOS.

Por agora, esta novidade que permite usar os smartphones Android como webcam está em testes. Surgiu na mais recente versão de testes do programa Insider do Windows 11. A Microsoft vai testar e melhorar esta novidade, permitindo que depois seja alargada a todos os utilizadores.