Chegou o Lineage OS 21, a melhor ROM para trazer o Android 14 para o seu smartphone

Ainda que as atualizações do Android estejam a melhorar, há muitos smartphones que ficam esquecidos. A solução muitas vezes passa por encontrar uma ROM mais moderna e mais capaz e aplicar no equipamento. Uma das mais conhecidas e mais usadas é o Lineage OS, que chegou agora à versão 21. Venha conhecer as novidades da melhor ROM para trazer o Android 14 para o seu smartphone.

Chegou o Lineage OS 21, a melhor ROM

Há muitos anos que o Lineage OS garante aos utilizadores uma forma de atualizar os seus smartphones. Depois de abandonados pelas marcas, esta ROM garante as necessárias atualizações, até mesmo as de segurança, que trazem as esperadas novidades e melhorias a cada nova versão do Android.

Agora, e do que foi anunciado, o Lineage OS foi atualizado para o Android 14, algo que era já esperado. Esta é a versão que dá mais um salto e que passa a oferecer aos utilizadores o que de mais recente a Google preparou para o seu sistema operativo móvel.

Muito mais do que o Android 14

Para além da nova versão do Android, o Lineage OS traz também algumas novidades no campo das apps que os utilizadores podem usar. Algumas estão presentes e foram melhoradas pela equipa que desenvolver esta ROM e outras foram criadas de raiz para serem uma verdadeira alternativa.

Assim, temos nesta versão uma nova app dedicada à galeria de imagens, que foi renovada. A somar a esta, muitas das que já estavam presentes foram atualizadas e melhoradas com a linguagem de design da Google ou algo simples como o modo escuro.

Para mais de 100 smartphones

As compilações do Lineage OS 21 estão disponíveis para mais de 100 smartphones, não apenas os mais recentes. Além disso, a equipa de programadores também irá manter as compilações do Lineage OS 18.1 para continuar a oferecer suporte a dispositivos mais antigos.

A lista de novidades do Lineage OS 21 é bastante longa e pode ser consultada aqui. Com esta versão está aberta a porta do Android 14 a muitos mais smartphones, que na maioria dos casos não iam ter acesso a esta nova versão do sistema da Google.