Jovem de 13 anos é o primeiro ser humano a “vencer” o Tetris

Não haverá quem não conheça o Tetris. Este jogo, que apareceu em 1984, pelo mão do designer de jogos russo Alexey Pajitnov, já correu em dezenas de consolas e tem milhões de adeptos que ainda hoje se defrontam para tirar o recorde de níveis jogados. O curioso é que contam com uma série de "glitchs" ou falhas no código para serem os imbatíveis. Ano após ano, técnica após técnica, o recorde poderá agora ficar com um jovem de 13 anos que conseguiu "vencer" o Tetris.

Tetris: Bater os adversários com as falhas do jogo

Um jogador casual poderia razoavelmente assumir que, passados quase 35 anos, não restam muitas conquistas a alcançar na versão original de Tetris para a Nintendo. Willis "blue scuti" Gibson, no entanto, não é um jogador casual nem de longe. E em 21 de dezembro, o jovem de 13 anos conseguiu um feito aparentemente impossível - tornou-se a primeira pessoa a "quebrar" o clássico jogo de puzzle.

Durante uma transmissão em direto, Gibson chocou os espetadores (e a si próprio) ao deparar-se com uma falha nunca antes documentada, que pôs fim ao jogo, enquanto jogava Tetris no nível 157. Para conseguir um feito que muitos consideravam impossível, Gibson contou com horas de treino, uma comunidade dedicada de jogadores com a mesma opinião, bem como uma história de décadas de inovação no jogo, análise estatística e perseverança.

Veja abaixo um longo resumo do momento histórico do jogo feito pela aGameScout:

Uma falha com quase quatro décadas de existência

Concebido pela primeira vez pelo engenheiro de software soviético Alexey Pajitnov em 1984, o Tetris acabou por chegar aos EUA em 1988 através de várias versões, incluindo o popular jogo de cartucho da NES. Pode ler a história surpreendentemente complexa do desenvolvimento e licenciamento do Tetris aqui.

Há muito que o Tetris é um jogo de eleição para os jogadores competitivos de todo o mundo. Durante décadas, os jogadores acreditaram que o nível 29 do jogo clássico era o nível mais alto que se podia atingir. Nessa altura, a velocidade de queda dos blocos torna-se tão rápida que é difícil mover consistentemente as peças para ambos os lados do campo de jogo utilizando o comando da NES, garantindo uma eventual derrota.

Tecnicamente, não se tratava de um "ecrã de eliminação" propriamente dito, em que um erro de codificação faz cair o jogo. O nível 29 não inclui uma falha no jogo, mas como não era fisicamente possível acompanhar o ritmo, quase toda a gente aceitou que o nível 29 era ostensivamente o ecrã de eliminação original do Tetris.

No entanto, passados 22 anos, o mundo de Tetris foi revolucionado graças a um dos primeiros jogadores competitivos profissionais de videojogos.

Em 2010, Thor Aackerlund atingiu o nível 30 através do "hypertapping", um método de speedrun em que um jogador vibra os dedos de forma a permitir que o comando se mova mais depressa do que a velocidade do jogo. A partir daí, outros jogadores profissionais rapidamente ultrapassaram o recorde de Aackerlund, adotando também novas e complexas técnicas de speedrunning com o comando.

Em novembro de 2023, os jogadores conseguiram atingir o inimaginável nível 148, o nível máximo oficial.

Entretanto, o Tetris encontrou tecnicamente o seu par num programa de IA especificamente concebido para jogar até que uma versão ligeiramente modificada (para acomodar pontuações mais elevadas) da codificação e da RAM do jogo se esgotasse. Ao mesmo tempo, os entusiastas começaram a investigar a matemática subjacente ao próprio código do software para determinar teorias estatisticamente derivadas sobre como um humano poderia "vencer" o jogo não modificado.

No final de 2024, os veteranos do Tetris determinaram que um jogador dedicado conseguiria fazê-lo sob um conjunto muito específico de condições.

O adolescente que superou o Tetris

A 21 de dezembro de 2023, Gibson conseguiu-o, tornando-se a primeira pessoa documentada a conseguir o "verdadeiro" crash do jogo.

Quase 40 anos após o seu desenvolvimento, um jogador humano venceu legitimamente aquele que já foi considerado um clássico imbatível. Fiel ao legado de Tetris, o marco de Gibson não é o fim do caminho - os jogadores estão agora a tentar novos recordes, como obter pontuações ainda mais altas e jogar o máximo de tempo possível, evitando a falha do ecrã de morte.

O ano de 2023 terminou em grande para o mundo dos jogos competitivos, mas, tal como o próprio Tetris, há sempre outro nível para dominar.