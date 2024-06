InPost traz os seus Lockers para a Rede de Postos Galp

O grupo InPost, líder europeu em entregas não domiciliárias, assinou um acordo com a Galp para instalar os seus Lockers na maioria da sua rede de postos em Portugal.

Trata-se de um acordo pioneiro que consolidará um dos serviços promovidos nos postos e lojas da empresa e que vem na sequência de um acordo semelhante já realizado com a InPost na rede da Galp em Espanha.

A Galp tem mais de 650 postos de abastecimento em todo o país e, em muitos deles, serão instalados Lockers para facilitar a recolha de encomendas provenientes de compras no segmento de e-commerce.

Estes Lockers permitem que as encomendas sejam recolhidas a qualquer hora, 365 dias por ano – uma redução significativa da pegada de carbono, quando comparado com uma entrega domiciliária – de acordo com o estudo europeu The Green Last Mile, só na Polónia foram evitadas emissões de 171.946 toneladas de dióxido de carbono (CO2) por ano quando se compara a entrega não domiciliária com a tradicional entrega porta-a-porta.

Desta forma, as lojas e postos Galp consolidar-se-ão como um espaço a ter em conta pelos utilizadores que compram online e optam pela entrega não domiciliária, graças à sua capilaridade a nível nacional.

Rede Lockers... Uma rede em crescimento

Os primeiros lockers já foram instalados em 20 postos de abastecimento Galp localizados em Lisboa e no Porto, num total de 1000 compartimentos. A partir daí, a rede de entregas não domiciliárias da InPost será gradualmente alargada ao resto do país, chegando às zonas mais remotas.

Nicola D'Elia, CEO do InPost Group para a Portugal, Espanha e Itália...

Para cumprir o nosso objetivo de mantermos a posição de empresa líder nas entregas não domiciliárias, continuamos a fechar acordos a nível nacional, não só para impulsionar o crescimento da empresa, mas também para dar seguimento ao nosso compromisso de reduzir a nossa pegada de carbono De facto foram as nossas políticas comuns de sustentabilidade que nos permitiram celebrar esta parceria com a Galp. Estamos muito orgulhosos deste acordo e a nossa equipa comercial continuará a esforçar-se para aproximar os pontos de entrega de todos os nossos clientes.

O acordo com a InPost é um excelente exemplo de como as lojas e postos de abastecimento Galp oferecem serviços que vão muito para além dos relacionados com o abastecimento de combustível ou manutenção básica do veículo: são também locais onde se podem fazer compras de emergência e onde, graças aos Lockers da InPost, as encomendas podem agora também ser levantadas a qualquer hora do dia.

Com este acordo com a Galp, a InPost consolida a sua posição como a maior rede híbrida de pontos de entrega não domiciliária da Europa, com mais de 35.000 Lockers e mais de 30.000 Ponto Pack em 9 países (Reino Unido, França, Polónia, Itália, Espanha, Portugal, Bélgica, Luxemburgo e Países Baixos), onde os consumidores podem escolher o local mais próximo do seu domicílio ou do seu local de trabalho para levantar as compras online, sem a preocupação de estar em casa quando a carrinha de entregas chegar.

E, agora, também o podem fazer no seu posto de abastecimento Galp habitual.