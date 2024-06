Instalou uma app nova no Android? A Google quer que a comece logo a usar

A Google tem dado à Play Store muitas das opções que os utilizadores querem e precisam. A prova disso tem sido mostrada com novas opções e algumas novidades importantes. Uma nova foi descoberta e vem facilitar a vida aos utilizadores. Em breve as apps instaladas vão ser abertas de forma automática no Android, sem intervenção dos utilizadores.

Instalou uma app nova no Android?

Por norma, quando os utilizadores instalam uma nova app num smartphone, a primeira ação é abri-la para a usarem de imediato. Este não é um processo complicado, pelo menos no Android, mas que pode ser automatizado e assim simplificado de forma muito simples.

Um passo nesse sentido é agora preparado para chegar em breve à Play Store da Google. A mais recente versão da app que dá acesso à loja de apps do Android tem presente código que dá conta de que os utilizadores vão poder ativar um novo automatismo desta proposta.

As strings presentes revelam que a opção "App Auto Open" vai em breve ser disponibilizada e que o seu nome revela bem a sua função. Irá abrir a app que acabarem de instalar, facilitando assim a utilização que pode ser dada, tornando-a de imediato disponível.

Google quer que a comece logo a usar

Esta nova configuração terá algumas opções disponíveis que o utilizador poderá controlar. Em primeiro lugar será facultativa e poderá ser desativada. Ao mesmo tempo, caso fique ativa, irá mostrar uma notificação por alguns segundos, a dar conta de que foi usada. Também irá vibrar ou tocar.

A opção "App Auto Open" ainda parece estar a algum tempo de ser disponibilizada aos utilizadores do Android. Apesar de ter as strings acessíveis, não está ainda disponível para os utilizadores e nem sequer foi possível ativar esta funcionalidade.

Este é mais um pequeno passo que a Google dá para tornar o Android mais simples e mais intuitivo de usar. Ao abrir automaticamente qualquer app instalada, a Google fica com a certeza de que os utilizadores vão de imediato testar a nova proposta, aumentando assim a interação dentro deste sistema.