Problema com limpa-para-brisas colocou em pausa as entregas da Cybertruck da Tesla

Apesar de todo o aparente sucesso que a Tesla tem tido com a Cybertruck, esta pickup elétrica não tem estado livre de problemas e de algumas situações menos claras. A marca tem conseguido resolver as situações e agora terá uma nova em mãos. Um simples problema com o limpa-para-brisas colocou em pausa as entregas da Cybertruck da Tesla.

Entregas da Cybertruck da Tesla em pausa

Ainda não existem informações oficiais ou qualquer declaração da Tesla, mas muitos dos clientes que aguardam a entrega da sua Cybertruck receberam uma notificação que não esperavam. A Tesla está a alertar estes clientes que a entrega da sua pickup elétrica foi adiada até o final da próxima semana devido ao problema.

A informação começou a circular no final da semana, tendo os clientes visados recorrido ao Reddit e ao fórum Cybertruck Owner's Club para reportar a nova situação. É uma situação anormal mas que a marca estará já a tentar resolver de forma muito rápida, para ter o mínimo impacto.

Problema está no limpa-para-brisas

As informações ainda são escassas, mas há quem adiante que esta mudança de datas é devido a um problema de segurança com o motor do enorme limpa-para-brisas Cybertruck. Muitos relatam que a informação presente na app revela apenas a mudança da data, sem existir uma justificação.

Para além destas novas entregas colocadas em pausa, há mais informações. Alguns utilizadores que já tinham recebido as suas Cybertruck indicaram que tiveram que voltar à marca para resolver o problema. Há também quem indique que problema esse problema não é novo e que se terá manifestado nas últimas semanas, havendo quem tem já intervenções marcadas na marca.

Mais uma falha nesta pickup elétrica

Esta situação com o limpa-para-brisas surge pouco tempo após a Tesla ter colocado as encomendas da Cybertruck numa pausa temporária em abril. Isso levou a mais um atraso nas datas de entrega. Esse problema aconteceu devido a um problema no pedal do acelerador, para o qual a Tesla tinha de realizar um procedimento de serviço rápido para adicionar um rebite adicional na base do pedal.

O problema do acelerador resultou num recall da NHTSA (Administração Nacional de Segurança de Tráfego Rodoviário) devido ao potencial de movimento não intencional da pickup elétrica. Ainda assim, Elon Musk revelou que não aconteceu nenhum acidente associado a esta situação e que a Tesla tem sido “muito cautelosa”.