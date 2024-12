Audi encerrará a fábrica de Bruxelas em 2025, numa decisão “dolorosa”

Num contexto de instabilidade, com as fabricantes europeias a precisarem de reajustar as suas estratégias, a Audi encerrará a sua fábrica, em Bruxelas, no dia 28 de fevereiro do próximo ano.

Segundo informação partilhada pelo porta-voz da Audi, Peter D'hoore, a fabricante encerrará a sua fábrica de Bruxelas, dentro de poucos meses. Aparentemente, não foram encontradas alternativas.

A decisão de encerrar a fábrica de Bruxelas é dolorosa. Pessoalmente, foi a decisão mais difícil que já tive de tomar na minha carreira profissional.

Disse Gerd Walker, chefe de produção da Audi.

Atualmente, a fábrica de Bruxelas produz o Audi Q8 E-tron. Espera-se que o seu sucessor seja produzido no México.

Este encerramento ficou mais evidente, depois de um porta-voz ter dito, em novembro, que a Audi não tinha conseguido encontrar um comprador para a fábrica de Bruxelas, que se encontrava em dificuldades.

Em outubro, o fabricante de automóveis disse que estava em conversações com uma fabricante de veículos comerciais sobre o investimento na fábrica, enquanto a imprensa belga informou no mesmo mês que a fabricante chinesa NIO estava entre os interessados no local.

Apesar do interesse, o diretor-executivo da NIO, William Li, negou que a empresa tivesse planos para adquirir a fábrica.

