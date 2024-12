A sua Smart TV está a espiar? Descobertas evidências que o faz para ajustar publicidade

Cada vez mais as televisões inteligentes estão no centro das nossas salas de estar ou em locais que usamos constantemente. Estas prometem muito, aparentemente em troca de nada, mas isso não é verdade. Um novo estudo veio revelar que as Smart TV estão a espiá-lo e que o fazem para ajustar publicidade.

Um estudo recente liderado pela Universidade Carlos III de Madrid (UC3M) em conjunto com outras instituições como a University College de Londres e a Universidade da Califórnia em Davis revelou o lado menos claro das Smart TVs. Estes dispositivos inteligentes, através da função avançada de reconhecimento automático de conteúdos (ACR), podem recolher dados do utilizador e enviá-los para os fabricantes.

Este sistema não analisa apenas o que vê, mas também a forma como interage com o dispositivo, incluindo a utilização de televisores como monitores externos. A equipa de cientistas descobriu que a função ACR funciona de forma muito semelhante ao Shazam, mas aplicada ao que se vê ou ouve na televisão.

Segundo uma das autoras do estudo, Patricia Callejo, professora da UC3M e especialista em Big Data, o sistema funciona através de capturas de ecrã ou áudio para gerar um perfil do espetador. Estes são feitos com base nas suas rotinas de consumo de conteúdos. A tecnologia permite que as plataformas dos fabricantes tracem perfis precisos dos seus utilizadores, tal como a Internet faz.

O mais preocupante é que este rastreio ocorre mesmo quando o utilizador não deu consentimento explícito ou não tem conhecimento desta recolha de dados. Além disso, os investigadores descobriram que as definições padrão ativam o ACR por defeito nas principais marcas de TV testadas, como a Samsung e a LG.

O estudo apresentado na Internet Measurement Conference (IMC) de 2024 destacou a frequência do rastreio. Por exemplo, as TVs Samsung enviavam informações a cada minuto, enquanto os dispositivos LG enviavam informações a cada 15 segundos. Este fluxo constante de dados reflete a capacidade dos fabricantes de gerar perfis detalhados de hábitos de visualização.

Embora seja possível modificar as definições de privacidade das Smart TV para reduzir ou eliminar o rastreio, o processo não é simples. Segundo os investigadores, as opções estão muitas vezes ocultas ou mal explicadas. Além disso, muitos dos utilizadores não sabem alterar as definições, o que faz com que estes dispositivos funcionem como mecanismos de rastreio da sua atividade.