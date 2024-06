E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, fomos conhecer os novos Citroën C3 e ë-C3, analisámos a Huawei Band 9 e a Power Station BLUETTI AC240, demos conta de avanços nos veículos elétricos, e muito mais.

As marcas chinesas de carros elétricos encontram alguma resistência no mercado europeu. A União Europeia quer limitar a sua presença e taxar as vendas. Mas há marcas que estão a potenciar esta proximidade. Um exemplo é a Renault, que anunciou parceria chinesa para desenvolver o novo Twingo elétrico.

Atualmente tudo é válido, em termos de design automóvel. A indústria percebeu que mesmo com aspeto horrível, quem feio ama, bonito lhe parece. E eis que surge o EK, um veículo elétrico com aspeto de extraterrestre.

Nem todos são controlados na hora de apurar a comida, havendo quem exagere e consuma níveis de sal pouco recomendados. Esta colher elétrica procura resolver este problema: simula o salgado e permite que os mais gulosos reduzam o consumo.

Finlândia planeia construir um armazenamento sazonal de energia térmica em Vantaa, a quarta maior cidade do país, vizinha da capital Helsínquia. Quando estiver concluída, a instalação será a maior do mundo, segundo todos os padrões.

Se gosta da vida na estrada, o novo projeto da Pininfarina e da AC Future vai deixá-lo boquiaberto. As duas empresas colaboraram para criar a AC Future eTH, uma autocaravana que se desdobra e se transforma numa casa que pode acomodar várias pessoas. É também totalmente elétrica, com muitos painéis solares e a tecnologia mais avançada do mercado.

A Huawei acaba de apresentar os HUAWEI FreeBuds 6i, o mais recente modelo da linha de auriculares True Wireless Stereo (TWS). Estes distinguem-se pela sua qualidade de som excecional, bateria de longa duração e capacidades de cancelamento de ruído otimizadas. Estas características fazem dos HUAWEI FreeBuds 6i uma excelente proposta abaixo dos 100 euros.

Nem todos os caminhos vão dar aos elétricos a bateria, pelo que há fabricantes a trabalhar noutros sentidos. A Honda, por exemplo, apresentou o concept de um camião movido a células de hidrogénio.

A BYD afirma que a sua última geração de automóveis híbridos plug-in será capaz de percorrer 2.000 km de uma só vez. A autonomia é medida com base no ciclo de homologação chinês, que é muito mais otimista do que o WLTP.

A Huawei Band 9 é a mais recente iteração da pulseira desportiva da empresa chinesa, trazendo para a mesa um dispositivo que é bastante atraente em termos de design e funcionalidades e, acima de tudo, de preço. Com concorrentes como a Fitbit ou a Xiaomi, será que vale a pena ter em consideração? Deixamos a nossa análise.

Uma estação de energia pode ser determinante em inúmeros cenários, principalmente se tiver funcionalidade de UPS. É o caso da Power Station que trazemos em análise, a nova BLUETTI AC240, com controlo remoto, UPS e muitas funcionalidades interessantes.

O mercado automóvel está em efervescência. Primeiro com os eletrificados, depois com os elétricos, e agora num processo de adaptação, uma vez que estes não são uma alternativa para todos. Como tal, as empresas querem uma aposta diversificada, ainda dentro das metas ambientais propostas. Nesse sentido, a Citroën apresentou os novos C3 e ë-C3 com preços à medida do seu bolso.