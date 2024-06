Análise Huawei Band 9: uma nova concorrente ao título de smartband mais leve

A Huawei Band 9 é a mais recente iteração da pulseira desportiva da empresa chinesa, trazendo para a mesa um dispositivo que é bastante atraente em termos de design e funcionalidades e, acima de tudo, de preço. Com concorrentes como a Fitbit ou a Xiaomi, será que vale a pena ter em consideração? Deixamos a nossa análise.

As smartbands são o "primeiro passo" na gama dos relógios de fitness, e são provavelmente um dos wearables mais interessantes que existem, graças ao seu preço relativamente baixo e à quantidade de funcionalidades que oferecem. A Band 9 da Huawei não é exceção, e provou-nos isso.

Especificações Dimensões 43,45 × 24,86 × 8,99 mm Peso Aprox. 14 g (sem bracelete) Ecrã AMOLED de 1,47 polegadas

194 × 368 pixéis, PPI 282

Suporte de gestos de deslizar e tocar. Caixa do relógio Cores : Branco, Preto Brilhante, Rosa Encanto, Prateado, Cinzento Escuro

: Branco, Preto Brilhante, Rosa Encanto, Prateado, Cinzento Escuro Material: Materiais de polímeros resistentes Bracelete Cores : Branco de fluoroelastómero Preto Brilhante de fluoroelastómero Rosa Encanto de fluoroelastómero Amarelo Limão de fluoroelastómero Azul de nylon

: Sensores Sensor IMU de 9 eixos (sensor acelerómetro, sensor giroscópio, sensor magnetómetro)

Sensor de luz ambiente Botões Ecrã tátil completo + botão lateral Porta de Carregamento Porta de carregamento magnética Requisitos de Sistema Android : 8.0 ou posterior

: 8.0 ou posterior iOS: 13.0 ou posterior Resistência à Água 5 ATM Conectividade 2,4 GHz, BT 5,0 e BLE Ambiente Temperatura: 0℃~35℃ Bateria O dispositivo pode durar um máximo de 14 dias.

O dispositivo pode durar até 9 dias em condições de utilização normal.

O dispositivo pode durar até 3 dias, com o AOD ativado. Carregamento Requisitos de tensão e corrente do carregador: 5V/1A Circunferência de pulso aplicável Branco e Rosa Encanto : 120 - 190 mm

: 120 - 190 mm Preto Brilhante, Amarelo Limão e Azul: 130 - 210 mm

Na caixa da Huawei Band 9

HUAWEI Band 9 × 1

Cabo e base de carregamento × 1

Guia do utilizador e informação de segurança, e cartão de garantia × 1

Design, construção e ecrã

Sendo um relógio de fitness, é de esperar que o aspeto do design não seja o mais inspirador quando comparado com os seus smartwatches. Ainda assim, a Huawei tem algo a dizer com esta Band 9, oferecendo um dispositivo que, apesar de continuar a ter a forma típica de uma pulseira, tem uma boa variedade de cores e detalhes à escolha.

A nossa unidade em particular é a "rosa encanto", mas existem outras versões em branco, preto brilhante, amarelo limão e azul de nylon.

O bom destas bands é que são muito mais pequenas e leves em comparação com os smartwatches mais convencionais, o que, a nosso ver, os torna muito mais ideais para serem usados enquanto dormimos, ou para desportos em que o risco de bater no dispositivo é maior (como o futebol, por exemplo).

A Band 9 tem dimensões de 43,45×24,86×8,99 mm, e o seu peso mantém-se nas 14 gramas, graças ao seu material fluoroelastómero, que é uma caraterística comum em dispositivos deste estilo e gama de preços, pelo que não há aqui nada de novo.

No chassis em si não há muito a assinalar: no lado direito há um botão físico, enquanto o lado esquerdo não tem nada. Na parte de trás está o sensor de frequência cardíaca e os dois pinos para fixar o carregador; e obviamente, na parte da frente está o ecrã AMOLED de 1,47 polegadas.

Este ecrã tem uma resolução de 194 × 368 píxeis e mostra nitidamente todas as informações necessárias, mesmo em situações em que a luz solar direta incide sobre ele. Outro ponto positivo é que inclui um sensor de luz ambiente, pelo que a luminosidade se ajusta automaticamente em função da situação em que nos encontramos.

Também tem a opção de manter o ecrã sempre ligado, embora isso tenha obviamente um impacto na duração da bateria.

Software e funcionalidades

Embora as melhorias físicas na Band 9 sejam mínimas, esta apresenta uma tecnologia de monitorização da saúde melhorada e algoritmos de processamento atualizados.

Um novo sensor de movimento de nove eixos substitui o sensor de seis eixos existente na Band 8. A Huawei afirma que, para os nadadores em particular, isto deverá resultar numa melhor deteção de braçadas e na precisão geral do acompanhamento do treino.

Todas as informações presentes no relógio podem ser sincronizadas com a Saúde Huawei, aplicação que permite guardar e gerir toda a atividade da Band 9.

No que diz respeito ao software, os algoritmos de monitorização dos sinais vitais do dispositivo receberam uma atualização que, segundo a Huawei, deverá melhorar a precisão da monitorização do ritmo cardíaco e acelerar o tempo necessário para efetuar uma leitura de SpO2.

Tal como a sua antecessora, a Band 9 também controla a pulsação para detetar sinais de fibrilhação auricular. Também dispõe de algumas ferramentas integradas de gestão do stress, juntamente com o acompanhamento da saúde menstrual.

O software de controlo do sono também foi atualizado. Agora, para além de monitorizar os níveis de oxigénio no sangue e o ritmo cardíaco, também monitoriza padrões de respiração anormais. De manhã, a Band 9 pode ser configurada para fornecer informações sobre o seu descanso noturno e recomendações de exercícios para o dia.

Autonomia incrível da Huawei Band 9

A Huawei inseriu uma bateria de 180 mAh que promete uma autonomia de até 14 dias (no máximo), ou até 9 dias em uso normal. A diferença entre os padrões está na ativação do TruSleep e da saturação, no tempo de exercícios por semana e na quantidade de vezes em que o ecrã é ligado por dia. Fizemos os nossos testes nas condições mais próximas ao que a fabricante considera como "normal".

Com medição do sono diária, monitorização constante da frequência cardíaca e oxigenação do sangue, notificações ligadas e deteção de stress ativada, além de uns exercícios por semana, a Band 9 foi capaz de durar 12 dias até ficar totalmente sem bateria.

Quanto ao carregamento, a empresa promete carga total em 45 minutos. A recarga é feita por meio do cabo USB com pinos magnéticos que vem na caixa. Nos nosso testes, tivemos exatamente os mesmos 45 minutos garantidos pela chinesa - um tempo bastante satisfatório tendo em conta a autonomia entregue.

Veredicto

Como dispositivo de entrada de gama - e atenção, não apenas como monitor de atividade - consideramos esta Huawei Band 9 uma excelente alternativa, especialmente tendo em conta o preço de 69,00€.

Na sua essência, trata-se de um "smartwatch mais leve". Cumpre as funções básicas como dizer as horas (!), mostrar notificações, gerir a nossa atividade, e permitir controlar a nossa música, com a vantagem adicional de a sua estética não ser tão "desportiva" como outras.

Obviamente, o principal ponto forte é a medição da atividade física e os indicadores da nossa saúde. Para as pessoas que estão a iniciar-se no mundo do desporto ou que praticam atividades mais leves, é mais do que suficiente, embora para as pessoas mais experientes possa rapidamente ficar um pouco aquém (especialmente devido ao facto de não ter GPS).

Para além disso, para alguém que queira entrar no mundo dos "smartwatches" e não queira gastar muito dinheiro, a Huawei Band 9 é uma opção mais do que adequada para o objetivo.

Huawei Band 9