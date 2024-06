BYD apresenta um sistema híbrido que percorre mais de 2.000 quilómetros sem reabastecer

A BYD afirma que a sua última geração de automóveis híbridos plug-in será capaz de percorrer 2.000 km de uma só vez. A autonomia é medida com base no ciclo de homologação chinês, que é muito mais otimista do que o WLTP.

BYD reafirma a importância do avanço tecnológico

A BYD apresentou um novo sistema de motorização híbrido que permite aos automóveis percorrer mais de 2.000 quilómetros sem recarregar ou reabastecer.

Esta inovadora tecnologia representa um avanço significativo na indústria dos veículos elétricos, abordando as preocupações sobre a autonomia e oferecendo uma solução prática para viagens de longa distância.

O desenvolvimento tem importantes implicações para o ambiente e a indústria automóvel, em geral, pois aborda a ansiedade sobre a autonomia e oferece uma solução prática para viagens de longa distância.

A adoção generalizada desta tecnologia poderia levar a uma redução substancial das emissões de gases com efeito de estufa e a uma transição para soluções de transporte mais sustentáveis.

Detalhes do novo sistema de motorização híbrido

O novo sistema de motorização combina os benefícios dos veículos elétricos com a ampla autonomia dos veículos de combustão interna convencionais.

Este sistema híbrido plug-in de modo duplo não só reduz a dependência dos combustíveis fósseis, como também minimiza as emissões de gases com efeito de estufa.

A tecnologia estreará em duas berlinas, o Qin L e o Seal 06, com um preço, na China, inferior a 100.000 yuanes (cerca de 13 mil euros).

A tecnologia de quinta geração de híbridos plug-in da BYD alcança um consumo de combustível recorde de 2,9 litros por cada 100 quilómetros.

Esta eficiência torna-a uma opção atraente para os consumidores conscientes do ambiente e com um orçamento limitado.

Com a bateria completamente carregada e o tanque de gasolina cheio, a tecnologia pode garantir uma autonomia de 2.100 quilómetros.

Impacto na concorrência e no mercado

Espera-se que este desenvolvimento intensifique a concorrência com fabricantes de automóveis estabelecidos como a Toyota e Volkswagen, que ainda vendem predominantemente veículos movidos a gasolina.

Segundo refere a marca, esta inovação posiciona-a como líder no mercado dos veículos elétricos em rápida evolução, oferecendo uma alternativa viável aos motores de combustão interna tradicionais.

A BYD tem sido pioneira na redução do consumo de combustível desde que introduziu os seus primeiros híbridos em 2008. A empresa vendeu 3 milhões de carros no ano passado e entregou quase 1 milhão este ano até abril.

Um em cada dois híbridos vendidos na China é um BYD, sublinhando até que ponto são um motor chave de receitas para o fabricante.

Alcance impressionante do novo híbrido

A impressionante autonomia do novo sistema de motorização híbrido significa que os carros elétricos híbridos plug-in de modo duplo da BYD podem cobrir distâncias equivalentes a Singapura a Banguecoque, Nova Iorque a Miami, ou Lisboa a Roma com cada carga e tanque cheio de gasolina.

Espera-se que esta capacidade alivie a ansiedade dos consumidores sobre a autonomia e faça com que os veículos híbridos sejam uma opção mais prática para viagens de longa distância.