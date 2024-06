Google quer que use todas as apps que instala no Android e já sabe como o fazer

A Google tem procurado melhorar a interação dos utilizadores do Android com a Play Store e com tudo o que dela é possível obter. As novidades nesta área surgem com regularidade e uma nova parece estar agora a chegar. É algo simples que revela como a Google quer que use todas as apps que instala no Android.

Ainda que não se pretenda, muitas vezes instalamos apps no Android que acabamos por nunca usar. São situações que acontecem por estarmos a realizar outras tarefas, levando a que essas apps acabem por ficar esquecidas e sem qualquer utilização no smartphone.

Não sendo uma situação desejada, acaba por acontecer, sem que essa situação se altere com o passar do tempo. A Google sabe disso e quer agora ajudar os utilizadores a recordar-se que têm apps instaladas e que ainda não foram usadas no smartphone Android.

Esta novidade será apresentada aos utilizadores de forma simples e como qualquer outra notificação. Esta será arrumada na lista das informações apresentadas aos utilizadores, com uma informação da app que está disponível e que ainda não foi usada no smartphone.

Nessa notificação do Android os utilizadores são recordados que têm uma app instalada e que não está ainda usada. Além disso, será possível abrir diretamente a app e usá-la. Seria esperado ainda que a notificação tivesse presente a opção para remover a app que não é usada.

Como nem todos os utilizadores podem gostar de ter presente esta novidade, a Google deu-lhe uma opção importante. Será possível aos utilizadores desativar estes alertas e deixarem de ter presente estes alertas sempre que estes casos acontecerem.

Esta novidade deverá chegar em breve e ficar acessível a todos os utilizadores, agora que foi encontrada em testes na última versão da Play Store. É uma forma simples da Google recordar os utilizadores para as apps instaladas e não usadas, podendo assim ser removidas e libertar espaço e recursos.