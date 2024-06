Citroën lança os novos ë-C3 e C3 com preços à medida do seu bolso

O mercado automóvel está em efervescência. Primeiro com os eletrificados, depois com os elétricos, e agora num processo de adaptação, uma vez que estes não são uma alternativa para todos. Como tal, as empresas querem uma aposta diversificada, ainda dentro das metas ambientais propostas. Nesse sentido, a Citroën apresentou os novos C3 e ë-C3 com preços à medida do seu bolso.

Vamos falar do novo elétrico ë-C3

Numa apresentação na Áustria, a empresa francesa puxou dos seus galões para reivindicar, segundo ela, o carro com o melhor conforto dentro da sua classe.

O novo ë-C3 propõe, pela primeira vez, as aclamadas suspensões Citroën Advanced Comfort associadas aos novos bancos Citroën Advanced Comfort. O ë-C3 100% elétrico vai mais longe com zero ruídos e zero vibrações para uma condução sem stress.

Graças ao pack de baterias de 44 kWh, este elétrico proporciona uma autonomia de até 320 km WLTP e um carregamento rápido de 20 a 80% em apenas 26 minutos, em postos de carregamento DC com capacidade de 100 kW.

A gama do novo ë-C3 compõe-se de apenas duas versões, You e Max. Segundo a marca, esta simplificação facilita a sua comercialização online, através de um percurso intuitivo para o cliente, a qualquer hora e em qualquer lugar. Esta racionalização da gama garante também preços de venda mais reduzidos, em resultado da otimização da sua produção, da gestão dos stocks e de todos os fluxos logísticos.

Características Novo ë-C3 com uma vasta dotação de série em ambas as versões É já vasto o equipamento integrado na versão "You". A bordo, os clientes beneficiarão da suspensão Citroën Advanced Comfort, uma estreia neste segmento, bem como de tecnologias inteligentes para uma condução descontraída, como o novo Citroën Head Up Display e o “My Citroën Play”. Este traz uma estação para smartphone, sistema que permite ligar estes dispositivos ao veículo e tirar partido das suas funções, com toda a segurança e simplicidade, bem como a aplicação e-ROUTES com Connect Plus (planeador de viagem inteligente) e uma tomada USB tipo C no painel (carregamento rápido 3A).



Nos sistemas de apoio à condução incluem-se, também o sistema de travagem de emergência Active Safety Brake, programador de velocidade com limitador, assistência ao arranque em subida, alerta de saída de faixa ativo, reconhecimento de sinais de trânsito, alerta da atenção do condutor, alerta de risco de colisão e seis airbags (frontais, laterais e de cortina). Nesta configuração, o novo ë-C3 conta, ainda, com sistema de ar condicionado, regulação elétrica dos vidros da frente e dos retrovisores exteriores, estofos em tecido preto e cinza Chinée, banco traseiro rebatível em monobloco e travão de estacionamento elétrico, faróis LED (com acendimento automático dos médios), luzes diurnas LED, em jantes de aço de 16" com embelezadores Pyrite (pneus A+ 205/55 R16) e spoiler traseiro. Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Pplware (@pplware) Já a versão ë-C3 Max integra tudo do anterior e mais algumas opções. Portanto, além do que o segmento B tradicional oferece, este ainda completa o leque com bancos Citroën Advanced Comfort®, em estofos cinza Metropolitan, volante forrado, vidros elétricos à frente e atrás e o sistema de ar condicionado automático. No domínio do infotainment o modelo oferece um sistema de navegação 3D, em ecrã táctil central de 10,25" (com BTA), carregamento de smartphone sem fios, Apple CarPlay e Android Auto, câmara de marcha-atrás e três entradas USB Tipo C, uma no tablier e duas para os passageiros traseiros (carregamento rápido 3A), que viajam num banco traseiro 2/3-1/3.



No exterior destacam-se as jantes de liga leve de 17" Atacamite com acabamento adiamantado (pneus A+ 205/50 R17), as barras de tejadilho em preto brilhante, os vidros traseiros escurecidos, os faróis automáticos inteligentes e as luzes traseiras LED 3D, num modelo que conta, também, como retrovisores exteriores aquecidos e rebatíveis eletricamente e sensores traseiros de estacionamento. Os clientes do novo ë-C3 podem, naturalmente, eleger a cor da sua preferência, a partir de uma palete de 6 tons, do Azul Monte Carlo (de série em ambas as versões), aos opcionais Branco Banquise (sólido), Cinzento Mercure, Azul Bright, Preto Perla Nera e Vermelho Elixir (metalizados). O tejadilho será da cor da carroçaria nas versões You e bi-ton (em branco ou preto) nos ë-C3 Max.

Preços e disponibilidade

A marca refere e sublinha que está consciente do entusiasmo gerado pela apresentação do novo ë-C3. Como tal, a Citroën acelerou a abertura das encomendas. Ontem, dia 5 de junho, iniciou-se o período em que os clientes podem encomendar o novo modelo no nosso país. A marca refere que este veículo promete agitar o mercado dos veículos elétricos.

O novo ë-C3 traz consigo todas as características esperadas de um hatchback compacto, pequeno e versátil, apontado ao coração do mercado automóvel nacional.

Em relação aos preços, o novo ë-C3 está disponível a partir de 23.300€ na sua versão de entrada You (despesas de transporte e legalização não incluídas). Empresa refere que este veículo também pode ser adquirido através do programa de financiamento Simple Drive da Citroën, sendo proposto com uma renda de 139€ / mês (TAEG: 9%; Entrada de 7.700€; Prazo de 36 meses / 30.000 km; Prestação Final (VFG*) de 15.142,86€).

Quanto à versão topo de gama Max é comercializada a partir dos 27.800€ (despesas de transporte e legalização não incluídas), ou então por uma mensalidade de 189€ euros (TAEG: 8,8%; Entrada de 8.250€; Prazo de 36 meses / 30.000 km; Prestação Final (VFG*) de 18.040,86€).

Citroën ë-c3

Citroën C3 foi reinventado e custa apenas 14.990 euros

Não, a ideia não é tirar o brilho ao novo elétrico da marca francesa. Mas um carro com estas características por cerca de 15 mil euros... bom, vamos conversar sobre isso.

Depois de a empresa ter surpreendido com o lançamento do novo ë-C3 100% elétrico - e não podemos deixar de dizer que o preço a partir 23.300 € é um bom negócio - a Citroën vai agora mais longe com o lançamento do novo C3.

Está uma proposta mais acessível, as suas linhas receberam uma atualização de modernidade e o interior, que para nós foi de facto o que mais surpreendeu, está mais confortável, com mais qualidade e tem mais equipamento. Este novo C3 está disponível para encomenda a partir de apenas 14.990 €.

A marca refere que o redesenhado C3 está mais eficiente com a nova versão Hybrid 100, sem restrições de carregamento e capaz de realizar quase 50% das deslocações em cidade em modo elétrico. Esta versão preenche o espaço na gama entre a versão PureTech 100 a gasolina com caixa manual e a versão elétrica.

Com a abertura das encomendas do C3 nas suas versões a combustão, a Citroën renova um best-seller do mercado europeu e português, um modelo que já vendeu, desde 2016, mais de 1,5 milhões de unidades. Trata-se de um modelo icónico que continua a revelar-se um enorme sucesso, com uma curva de ciclo de vida que não para de evoluir.

Uma coisa está bem patente: a cada nova geração do seu C3, a Citroën toma a decisão de agitar o mercado, propondo um conceito interessante, assente num novo design que inspira modernidade.

Claro, o ponto forte, além da oferta do conjunto, é o preço e é aqui que a marca francesa agita as águas.

Como tal, o novo C3 não é exceção e marca uma acentuada diferença no mercado das berlinas do segmento B. E para sublinhar essa aposta, a Citroën propõe-se numa versão Hybrid 100. Este modelo deverá ser lançado no final do ano, que torna a eletrificação mais acessível.

Segundo a marca, este hibrido será capaz de efetuar até 50% das deslocações em cidade em modo elétrico sem necessidade de recarga. Portanto, este cenário irá permitir ao condutor desfrutar da suavidade e flexibilidade da condução elétrica, reduzindo os seus custos e a sua pegada ambiental.

Em resumo, o novo C3 oferece uma interessante combinação entre design, conforto e tecnologia, mantendo um preço muito atrativo.

Assim, o C3 está, a partir de agora, disponível para encomenda por um valor a partir de 14.990 euros, na versão YOU com um motor a gasolina de 1.2 litros e 100 cv, com caixa de velocidades manual.

C3 1.2 Puretech 100cv CVM6 - YOU Gasolina - 14.990 euros

C3 1.2 Puretech 100cv CVM6 - MAX Gasolina - 19.200 euros

As primeiras entregas estão previstas para o verão. A versão Hybrid 100 estará disponível para encomenda no final de 2024.

