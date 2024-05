Apple confirma que em breve haverá lojas de terceiros no iPad, mas serão muito limitadas

A Apple confirmou que o iPad será aberto a lojas de terceiros para cumprir a Lei dos Mercados Digitais (DMA) na Europa. A empresa sediada em Cupertino anunciou que as alterações serão introduzidas no iPadOS ainda este ano.

iPad vai ter lojas de terceiros já este este ano

A Apple publicou ontem uma atualização no seu website para programadores, informando que todas as alterações ao iOS para aplicações na UE serão aplicadas ao iPadOS. Isto significa que as lojas de terceiros, os controlos das aplicações predefinidas e a interoperabilidade com outros motores de pesquisa também estarão disponíveis no iPad. A Apple especificou que os ajustes estarão disponíveis durante o último trimestre de 2024.

Os programadores podem optar por adotar os Termos Comerciais de Aplicações da UE alternativos, que incluirão estas funcionalidades e opções adicionais no iPadOS, ou permanecer com os termos existentes da Apple.

Afirmou a empresa.

A gigante da tecnologia teve de cruzar os braços depois de a Comissão Europeia ter decidido que o sistema operativo do iPad estava sujeito ao DMA. Margrethe Vestager, vice-presidente para a concorrência, afirmou há alguns dias que o iPadOS é uma porta de entrada importante em que muitas empresas confiam para chegar aos seus clientes.

A Apple também introduziu alterações significativas na controversa taxa de tecnologia de base, que não se aplicará às aplicações gratuitas.

Lojas de terceiros não terão algumas funcionalidades da Apple

As alterações implementadas pela Apple permitirão a instalação de lojas de terceiros no iPad até ao final de 2024. Os utilizadores poderão descarregar uma loja alternativa à App Store que lhes permite instalar aplicações de outras fontes. Os programadores terão de cumprir um conjunto de diretrizes que garantam a privacidade das pessoas e oferecer um token necessário para a distribuição.

Ao considerarem a distribuição numa loja de aplicações alternativa, os programadores devem avaliar a oferta e os termos e condições do mercado (incluindo obrigações financeiras, processos e políticas de aprovação e proteções legais) antes de estabelecerem uma distribuição alternativa no App Store Connect. As aplicações do Marketplace só podem ser instaladas a partir do site do programador do Marketplace.

As lojas e aplicações de terceiros distribuídas fora da App Store não incluirão algumas funcionalidades específicas da Apple. Funcionalidades como reembolsos, partilha de família e compras universais não estarão disponíveis. Também não será possível visualizar o histórico de compras, os cancelamentos ou a gestão de subscrições na App Store, uma vez que se trata de um mercado separado.

Os programadores serão responsáveis por estabelecer regras de conteúdo, medidas anti-fraude e um sistema de gestão de litígios para pagamentos e reembolsos.

Leia também: