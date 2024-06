HUAWEI FreeBuds 6i: são estes os melhores auriculares TWS abaixo dos 100 euros?

A Huawei acaba de apresentar os HUAWEI FreeBuds 6i, o mais recente modelo da linha de auriculares True Wireless Stereo (TWS). Estes distinguem-se pela sua qualidade de som excecional, bateria de longa duração e capacidades de cancelamento de ruído otimizadas. Estas características fazem dos HUAWEI FreeBuds 6i uma excelente proposta abaixo dos 100 euros.

Lançados com uma série de funcionalidades atualizadas, que incluem o novo Intelligent Dynamic ANC 3.0, a câmara de filtragem de ruído, o sistema de três microfones e o driver dinâmico de 11mm com quatro ímanes, os HUAWEI FreeBuds 6i são úteis e extremamente versáteis.

Inspirados na beleza do universo, estão disponíveis em branco, roxo e preto, assumindo-se como uma tendência de moda, que alia a arte à tecnologia. Além disso, são compatíveis com Android e iOS e a bateria garante até 35 horas de autonomia.

Tecnologia de cancelamento de ruído mais inovadora da marca

Os HUAWEI FreeBuds 6i destacam-se pelas atualizações de hardware que lhe conferem um desempenho sem precedentes. Em termos de cancelamento de ruído ativo (ANC), apresenta um sistema de três microfones, potência de computação 2,4 vezes superior1 do que a geração anterior, assim como um driver dinâmico de 11mm com quatro ímanes mais sensível que otimiza o cancelamento de ruído ao gerar ondas sonoras inversas para contrariar os ruídos externos.

Por sua vez, o cancelamento de ruído passivo (PNC) inclui a câmara de filtragem de ruído e novos adaptadores de silicone para os ouvidos.

Os novos auriculares estão equipados com a tecnologia de cancelamento de ruído mais avançada da Huawei, o Intelligent Dynamic ANC 3.0, anteriormente exclusivo das Séries Pro. Com isto, oferece um cancelamento de ruído preciso e adaptado a diferentes cenários, através da criação de parâmetros de ANC em tempo real.

Graças a um algoritmo especial, monitoriza o ruído a cada 2,6 microssegundos2 e ajusta os parâmetros instantaneamente, para otimizar o cancelamento de ruído conforme o cenário onde o utilizador se encontra.

Relativamente ao sistema de microfones, foi otimizado com um microfone externo adicional, que capta os sons do ambiente com uma relação sinal/ruído (SNR) 3 50% superior do que o seu antecessor. Isto representa uma melhoria significativa na clareza da captação do som e eficácia do cancelamento de ruído para frequências baixas e médias.

A câmara de filtragem de ruído baseia-se no princípio de ressonância de Helmholtz e foca-se nos ruídos de média e alta frequência (1 kHz a 3 kHz), sendo especialmente eficaz a 2-3 kHz. Assim, reduz o som das conversas de fundo, sendo ideal para ambientes ruidosos como cafés e escritórios.

Além disso, os novos adaptadores de silicone foram modificados para otimizar o cancelamento de ruído e o conforto de utilização. Fabricadas em silicone líquido, estão disponíveis em três tamanhos, com uma parte superior e uma ‘parede’ mais espessas, de modo a proporcionar uma adaptação mais estável.

Características otimizadas para uma experiência mais confortável

Os HUAWEI FreeBuds 6i produzem um som de qualidade superior, certificado pela Hi-Res Audio Wireless e suportado pelo codec de áudio LDAC HD. Graças ao driver de graves ultra-magnético de 11mm, proporcionam graves poderosos até 14Hz, sendo 50% mais potentes que os HUAWEI FreeBuds 5i. Para uma experiência completa, os utilizadores podem personalizar o áudio com os efeitos Multi-EQ, que fornecem até dez bandas de definições de equalizador facilmente ajustáveis para sintonizar a música segundo os gostos de cada um.

Autonomia duradoura para uma maior conveniência

A autonomia da bateria é uma característica que distingue os HUAWEI FreeBuds 6i de outros auriculares do mesmo segmento, garantindo até 8 horas de utilização consecutiva e até 35 horas4 quando utilizados com a caixa de carregamento. Suportam ainda a funcionalidade de carregamento rápido, que proporciona até 4 horas de autonomia com apenas 10 minutos de carregamento.

Os HUAWEI FREEBUDS 6i chegam agora com um preço de venda recomendado de 99,00 €, com a oferta de 10% de desconto com o cupão A24B6I até 17 de junho. Estes auriculares vão estar disponíveis nas seguintes cores: preto, branco e roxo.

HUAWEI FreeBuds 6i