Finlândia planeia construir o maior armazenamento de energia térmica do mundo

Finlândia planeia construir um armazenamento sazonal de energia térmica em Vantaa, a quarta maior cidade do país, vizinha da capital Helsínquia. Quando estiver concluída, a instalação será a maior do mundo, segundo todos os padrões.

O princípio de funcionamento do armazenamento sazonal de energia térmica, denominada Varanto, consiste em armazenar calor em cavernas subterrâneas para que possa ser utilizado para aquecer edifícios através da rede de aquecimento urbano sempre que necessário.

Na Finlândia e noutros países nórdicos, o consumo de calor varia significativamente entre estações. O consumo de calor no verão é apenas cerca de um décimo do consumo máximo durante os meses frios de inverno.

A possibilidade de armazenar em cavernas subterrâneas calor residual barato e amigo do ambiente proveniente de centros de dados, processos de refrigeração e ativos de valorização energética de resíduos é uma inovação revolucionária em termos de transição energética.

1.000.000 m3 de espaço de armazenamento cheio de água a 140 graus

A instalação sazonal de armazenamento de energia térmica será construída no leito rochoso de Vantaa, onde será escavado um total de três cavernas com cerca de 20 metros de largura, 300 metros de comprimento e 40 metros de altura. O fundo das cavernas estará a 100 metros abaixo do nível do solo. Estas cavernas subterrâneas serão enchidas com água quente. Será criada pressão dentro do espaço, permitindo que a água atinja temperaturas de até 140 graus sem que a água ferva ou evapore.

As cavernas de armazenamento sazonal de energia térmica são enormes; o seu volume total é de 1.100.000 metros cúbicos, incluindo as instalações de processamento.

O mundo está a passar por uma enorme transição energética. A energia eólica e solar tornaram-se tecnologias vitais na transição dos combustíveis fósseis para a energia limpa. O maior desafio da transição energética até à data tem sido a incapacidade de armazenar estas formas intermitentes de energia para utilização posterior. Infelizmente, as soluções de armazenamento em pequena escala, como as baterias ou os acumuladores, não são suficientes; são necessárias soluções de armazenamento em grande escala, à escala industrial. A Varanto é um excelente exemplo disso e estamos satisfeitos por dar o exemplo ao resto do mundo.

Afirma o Diretor Executivo da Vantaa Energy, Jukka Toivonen.

A capacidade térmica total do armazenamento sazonal de energia térmica totalmente carregado é de 90 gigawatts-hora. Esta capacidade poderia aquecer uma cidade finlandesa de média dimensão durante um ano. Dividida em unidades de energia mais pequenas, esta quantidade de energia é equivalente, por exemplo, a 1,3 milhões de baterias de carros elétricos.

O custo do projeto está estimado em cerca de 200 milhões de euros e já recebeu uma subvenção de investimento de 19 milhões de euros do Ministério dos Assuntos Económicos e do Emprego da Finlândia. Prevê-se que a construção da entrada da instalação de armazenamento tenha início no verão de 2024. A instalação de armazenamento sazonal de energia térmica poderá estar operacional em 2028.

